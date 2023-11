Trasporti: Amirante, in corso iter per potenziamento ferroviario Udine

Trieste, 23 nov - "Assieme a Rfi e al Comune di Udine abbiamo analizzato l'intera progettualità relativa al potenziamento ferroviario del nodo di Udine, che ha preso il via con una fase di aggiornamento tecnologico e il progetto già finanziato dello scalo merci. Due elementi indispensabili per poter poi procedere con le fasi successive di efficientamento della linea (con l'obiettivo di aumentare la capacità del transito di treni passeggeri nella stazione di Udine) e di creazione di una bretella esterna al centro abitato su cui verrà trasferita una parte rilevante del traffico merci". Lo ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante al termine di un incontro svoltosi oggi a Trieste con i rappresentanti del Comune di Udine (presenti, tra gli altri, il sindaco Alberto Felice De Toni e l'assessore ai Lavori pubblici Ivano Marchiol) e della Rete ferroviaria italiana (tra cui il direttore compartimentale per il Nord Est Carlo Di Giuseppe). Come ha rilevato la rappresentante della Giunta, gli interventi progettati da Rfi sono mirati a snellire il traffico ferroviario nell'area cittadina attraverso la deviazione dei treni merci su nuovi percorsi extraurbani, ma anche prevedendo la progressiva eliminazione dei passaggi a livello esistenti sulla linea in direzione Tarvisio. "Per giungere al compimento di quest'ultima fase - ha precisato Amirante - sarà prima necessario aver completato i precedenti step, che oltre alla nuova bretella per i treni merci prevedono, in particolare, la realizzazione di nuovi binari grazie a cui sarà possibile rendere più scorrevole il transito dei convogli per i passeggeri". Il costo complessivo delle opere ammonta a circa 280 milioni di euro, di cui circa 130 sono già stati allocati per l'avvio delle prime fasi. "Per quanto riguarda i lavori ancora da implementare - ha affermato l'assessore - il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui la Regione è in costante dialogo, ha predisposto un piano di finanziamenti che avranno luogo nelle prossime annualità". ARC/PAU/al