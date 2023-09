Trasporti: Amirante, incontro con delegazione Fermerci

Trieste, 21 set - L'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha incontrato una delegazione Fermerci. Al centro del confronto il progetto di "cura del ferro regionale" che sostiene il rilancio del trasporto intermodale delle merci nel territorio, un'importante opportunità di sviluppo per l'economia locale per contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, promuovendo la competitività delle imprese nel territorio e l'occupazione giovanile. Strategica per l'attuazione del pacchetto - è stato detto - è l'introduzione di misure regionali che prevedano: sostegno all'ultimo miglio ferroviario con adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria agli standard europei; l'introduzione o la stabilizzazione dell'incentivo ferrobonus, in aggiunta a quello nazionale; l'introduzione di un contributo a sostegno della formazione dei giovani per l'abilitazione alle professioni dell'esercizio ferroviario. L'incontro si è concluso positivamente anche grazie al modello già avviato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia che potrebbe ispirare altri Enti territoriali nazionali. Il sodalizio ha reso noto che continuerà nel corso dell'anno a confrontarsi con tutte le Regioni disponibili ad intraprendere un percorso analogo. ARC/Com/pph