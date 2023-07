Trasporti: Amirante, linea Muggia-Acquario valorizza nostro territorio

Muggia, 19 lug - "Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine questo progetto che ha mosso i suoi primi passi con la precedente Amministrazione regionale. Crediamo molto nella capacità del trasporto pubblico locale di sostenere iniziative come il collegamento marino Muggia-Acquario in grado di valorizzare parti del nostro territorio che sono state recuperate. In contesti come questi, dove il valore paesaggistico è particolarmente elevato, è necessario avere un trasporto alternativo all'automobile". Lo ha affermato questa mattina a Muggia l'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, intervenuta all'inaugurazione della tratta marittima che collega il centro di Muggia con Acquario, l'area dedicata alla balneazione sul litorale muggesano. La linea sperimentale, finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e garantita dal Delfino Verde, proseguirà fino al 17 settembre. Nel portare i saluti del governatore Fedriga, l'assessore Amirante ha sottolineato l'importanza dell'intermodalità del trasporto pubblico locale. "La capacità di interagire con gli altri sistemi di trasporto ci permette di arrivare nelle diverse località senza per forza utilizzare l'automobile". "Proprio per queste ragioni - ha spiegato Amirante - in assestamento abbiamo voluto sostenere con forza le iniziative di sperimentazione che ci permettono di testare e di comprendere quali siano le frequenze necessarie e le cosiddette domande inespresse che si manifestano solo attivando il servizio". "Abbiamo inoltre deciso di spalmare su tre annualità queste sperimentazioni. Il nostro obiettivo finale - ha aggiunto l'assessore - è quello di mettere Tpl Fvg, e in questo caso Trieste Trasporti, nelle condizioni di consolidare e migliorare il servizio all'interno del contatto regionale di trasporto pubblico locale". Nel corso dell'inaugurazione del collegamento sono stati presentati anche gli orari osservati dal Delfino Verde. La linea parte da Muggia dal lunedì al venerdì alle ore 9.35, 10.45, 14.40, 16.55. Le partenze da Acquario sono previste invece alle ore 10.10, 11.20, 15.15, 17.30 e fino al 20 agosto anche alle ore 19.30. Di sabato sono state inserite due corse in più: una da Muggia alle ore 15.45 e una da Acquario alle 16.20. Anche in questo caso l'ultima partenza da Acquario è fissata alle ore 19.30 fino al 20 agosto. Domenica e festivi il collegamento è attivo da Muggia alle ore 9, 10.10, 14.15, 15.35 e 17.05 e da Acquario alle ore 9.35, 10.45, 14.50, 16.10 e 18.40. ARC/RT/gg