Trasporti: Amirante, Motorizzazione verso snellimento procedure

L'annuncio dell'assessore in un incontro con una rappresentanza di autoscuole Pordenone, 12 dic - "Un incontro molto positivo e propositivo rispetto alle procedure e agli adempimenti che sono di competenza della Motorizzazione civile regionale. Alcuni degli aspetti affrontati sono già all'attenzione della Direzione regionale delle Infrastrutture e trasporti. Altre proposte, che riguardano una ulteriore sburocratizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi, saranno prese in considerazione per poter essere attuate". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, incontrando nella sede della Regione di Pordenone una rappresentanza della Confarca, Confederazione autoscuole, consulenti automobilistici e scuole nautiche del Friuli Venezia Giulia. La delegazione era rappresentata dalla Autoscuole Crozzoli, Tavella e Lenarduzzi. "In questo momento - ha proseguito l'assessore nel corso del primo incontro avuto con le rappresentanze delle Autoscuole - la Motorizzazione civile regionale sta attraversando una fase di transizione in quanto, dopo molti anni, sono state effettuate nuove assunzioni di personale che è in fase di formazione proprio per poter garantire un servizio maggiormente incentrato sullo snellimento delle procedure e sulla specializzazione in alcuni ambito del servizio". "Un servizio - ha continuato Amirante - che sarà pianificato in maniera più uniforme nei quattro ambiti delle ex Province del territorio regionale e che sarà organizzato non più con le diverse specializzazioni distribuite su tutti i quattro territori, ma attraverso una concentrazione di competenze e capacità diversificate per argomenti specifici su ciascuno dei quattro poli della Motorizzazione regionale. Si cercherà di costruire un sistema - ha concluso l'esponente della Giunta regionale - nel quale le diverse specializzazioni saranno messe a disposizione dell'intera rete regionale della Motorizzazione". ARC/LIS/pph