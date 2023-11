Trasporti: Amirante, opere Gorizia strategiche per mobilità

Gorizia, 24 nov - "La Regione è a disposizione per collaborare con il Comune di Gorizia sul fronte dei numerosi lavori pubblici in cantiere non solo per Go!2025, ma anche per gli anni a venire. L'obiettivo principale è quello di potenziare l'accessibilità a Gorizia e Nova Gorica, facilitando l'ingresso nelle due città e la mobilità interna anche con mezzi differenti dall'automobile". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha sintetizzato i contenuti dell'incontro avuto oggi con l'Amministrazione comunale di Gorizia (alla presenza, tra gli altri, del sindaco Rodolfo Ziberna) per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere strutturali avviate in vista dell'evento della Capitale della Cultura. "Nell'occasione - ha spiegato l'assessore - è stato riepilogato l'iter procedurale degli interventi in capo al Comune, all'Edr di Gorizia e ad altri soggetti come ad esempio Rfi, che si sta occupando dei lavori che interessano i binari della stazione ferroviaria, il piazzale esterno e l'area intermodale". Sull'aspetto della mobilità, a fronte dell'aumento dell'afflusso turistico previsto per il 2025, i due aeroporti di Trieste e Venezia con le rispettive stazioni Trieste Airport e Venezia Mestre sono stati individuati come hub strategici per raggiungere il Friuli Venezia Giulia e il capoluogo isontino. "Fondamentale, infine, sarà l'implementazione di servizi dedicati di mobilità che prevedano collegamenti diretti tra Gorizia e Nova Gorica sia su gomma che su rotaia", ha concluso Amirante a margine dell'incontro odierno. ARC/PAU/ma