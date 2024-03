Trasporti: Amirante, pianificazione è chiave per l'intermodalità

Il 2 aprile l'assessore riunirà il tavolo tecnico per la costituzione della cabina di regia regionale Trieste, 21 mar - "La parola chiave per la gestione di un'intermodalità efficace è la pianificazione, che deve avvalersi di una cabina di regia in cui sono coinvolte le esperienze e le istanze dei lavoratori". È il messaggio che l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha portato al convegno "Intermodalità: futuro e sostenibilità" organizzato a Trieste dalla Fit-Cisl. "Per quanto riguarda la mobilità entro il territorio - ha spiegato Amirante - pianificazione vuol dire distribuire in maniera omogenea i luoghi di lavoro in modo da identificare delle cerniere di mobilità, come per esempio i parcheggi di interscambio, in maniera omogenea e razionale, favorendo così l'utilizzo massimale del trasporto pubblico urbano. La pianificazione è però essenziale - secondo l'assessore - anche per conseguire la realizzazione della piattaforma logistica regionale attraverso il superamento del gap infrastrutturale e la connessione e il coordinamento dei quattro interporti che sono a sostegno pubblico". Dal convegno è emerso come, nello scacchiere trasportistico regionale, un ruolo di anello fondamentale sia quello esercitato dallo scalo aeroportuale di Ronchi dei Legionari, che, come ha annunciato l'amministratore delegato Marco Consalvo, dopo aver chiuso il 2023 con 930mila passeggeri, sfonderà nel 2024 la quota del milione, con una previsione di 1,2 milioni. Un ruolo esercitato in funzione mista con ben il 20 per cento di utilizzi da parte di passeggeri che non usano l'aeromobile e si avvalgono solo dello snodo stradale e ferroviario beneficiato dalla fermata dell'Alta velocità. L'assessore Amirante ha evidenziato l'importanza dello strumento della cabina di regia, per la cui costituzione il tavolo tecnico - ha annunciato - si riunirà il prossimo 2 aprile, "una cabina aperta al confronto e ai contributi nel contesto di una pianificazione che ha però dei punti fermi irrinunciabili, come il raddoppio del binario tra Cervignano e Udine e l'adeguamento della Cimpello-Sequals-Gemona". Al convegno, moderato da Francesco De Filippo, direttore dell'Ansa del Friuli Venezia Giulia, e concluso dal segretario generale nazionale della Fit Cisl Salvatore Pellecchia, hanno preso parte tra gli altri il presidente dell'Autorità di sistema portuale Zeno D'Agostino, Elisa Nannetti, direttore regionale Trenitalia Fvg, e Aniello Semplice, amministratore delegato di Tpl Fvg. Ai lavori ospite speciale è stato Stephen Cotton, il segretario generale dell'Itf, l'International Transport Workers' Federation, il maggiore sindacato dei trasporti a livello internazionale. ARC/PPH/gg