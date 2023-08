Trasporti: Amirante, positivo primo bilancio con Tpl Fvg Scarl

Vertice tra l'assessore e le quattro società che gestiscono il servizio pubblico Pordenone, 2 ago - "Un incontro molto positivo che è servito a fare un bilancio dei primi tre anni di gestione del trasporto pubblico locale in regione da parte di Tpl Fvg Scarl, il consorzio fra le quattro società che operano nei territori delle ex Province del Friuli Venezia Giulia. Sono state valutate possibili azioni che la Regione e le società potranno mettere in campo a partire dai prossimi mesi. Inoltre, si è ragionato su come proseguire la sperimentazione dei servizi marittimi, Trieste-Muggia e Aquileia-Grado, che stanno dando risultati positivi. Si è poi valutata anche la possibilità di estendere anche a Pordenone il servizio notturno e festivo a chiamata per gli autobus extraurbani, sperimentazione avviata a Trieste da circa due settimane". Lo ha riferito l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante questo pomeriggio dopo un incontro, nella sede della Regione a Pordenone, con i vertici societari del consorzio Tpl Fvg Scarl e delle quattro società che gestiscono il trasporto pubblico locale: Trieste Trasporti, Arriva Udine, Atap Pordenone e Atp Gorizia. Il consorzio Tpl Fvg Scarl si è aggiudicato l'appalto di gestione del servizio ed è operativo dal giugno del 2020. "Un periodo - ha sottolineato l'assessore - che nella fase iniziale è stato caratterizzato dalla pandemia e dalle conseguenti misure di emergenza che le società del Tpl hanno dovuto affrontare per garantire il servizio. Una situazione che ha inevitabilmente comportato un aumento dei costi di gestione. Un'altra questione che sarà affrontata è quella legata alla difficoltà di reperire autisti, un problema che però riguarda l'intero comparto del trasporto. Entro la fine di agosto - ha annunciato l'esponente della Giunta regionale - convocheremo un nuovo incontro al fine di stabilire i primi provvedimenti da attuare per migliorare ancora di più l'offerta del trasporto pubblico regionale". ARC/LIS/gg