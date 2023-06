Trasporti: Amirante, Regione affianca Confapi nello sviluppo logistico

Udine, 14 giu - "Il Friuli Venezia Giulia ha una vocazione logistica a cui deve rispondere facendosi trovare sempre al fianco degli operatori del trasporto merci e delle loro legittime richieste". A poche settimane dal suo insediamento nella Giunta del Friuli Venezia Giulia, l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha avuto oggi pomeriggio il primo incontro con i rappresentanti del Gruppo trasporto e logistica di Confapi Fvg nella sede udinese dell'associazione di categoria. "A partire dai servizi della motorizzazione, che devono garantire livelli di qualità rispondenti alle richieste degli operatori, fino al miglioramento delle infrastrutture di collegamento, la Regione è qui per ascoltare e farsi carico, anche nei confronti dello Stato, delle risposte che i trasportatori richiedono per rendere più efficiente il sistema Fvg" ha ribadito Amirante. Confapi Fvg, per voce del presidente del Gruppo trasporto e logistica Denis Durisotto, ha esposto una serie di problematiche che vanno dalla carenza di organico della motorizzazione civile, con conseguenti disagi nell'organizzazione di alcuni servizi, soprattutto di collaudo dei veicoli, alla negativa incidenza di alcune normative nazionali in tema di fiscalità di vantaggio e indennità di trasferta che creano condizioni di concorrenza penalizzanti per gli autotrasportatori friulani. Tra i temi trattati anche quello delle infrastrutture viarie e intermodali rispetto ai quali l'assessore ha confermato "la volontà della Regione di valutare il miglioramento delle infrastrutture di collegamento lungo l'asse Est-Ovest del territorio regionale e verso l'Austria, nonché di rafforzare i collegamenti con porti e interporti per giungere alla definizione di un sistema logistico di appoggio realmente funzionale alle attività produttive del nostro territorio". Quanto alle infrastrutture viarie Amirante ha sottolineato "l'impegno dell'Amministrazione regionale nel contemperare le esigenze della salute dei cittadini con le esigenze di trasporto attraverso progetti in grado di togliere traffico dai centri abitati e garantire velocità e sicurezza ai collegamenti merci". ARC/SSA/gg