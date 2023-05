Trasporti: Amirante, Regione parteciperà a bando nazionale mobilità

Sarà presentato un progetto pilota per le aree del Goriziano e del Triestino Trieste, 26 mag - La Regione parteciperà al bando nazionale indetto per l'individuazione e il finanziamento con fondi europei di sette progetti pilota in ambito di mobilità sostenibile, da realizzare in altrettante Regioni e Province autonome. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante a margine della seduta di Giunta odierna. Il bando si riferisce all'investimento del Pnrr "Mobility as a Service for Italy" (Maas4Italy), finalizzato a integrare le modalità di trasporto pubblico e privato attraverso piattaforme di intermediazione, fornendo agli utenti finali una varietà di servizi che vanno dalla pianificazione del viaggio alla prenotazione e ai pagamenti. "La proposta del Friuli Venezia Giulia - ha spiegato Amirante - riguarderà l'area delle ex Province di Gorizia e Trieste, territorio caratterizzato dalla presenza di stazioni sia ferroviarie sia di trasporto pubblico di massa e, al contempo, da aree più densamente popolate (Trieste, Gorizia, Monfalcone) e altre più periferiche riconosciute come territori montani e dalla forte valenza turistica (Collio e Carso). Tutti requisiti utili per poter sperimentare un piano di mobilità a servizio di tutti, dagli abitanti dei centri urbani più grandi a chi ha più difficoltà a spostarsi vivendo in zone più dislocate". L'assessore ha evidenziato inoltre che il progetto, se finanziato, verrà attuato nel corso del 2025, proprio in concomitanza con l'evento Nova Gorica e Gorizia capitale europea della Cultura che porterà sul territorio un numero importante di visitatori da tutto il mondo. L'importo finanziabile per ciascuno dei sette progetti è pari a 2,3 milioni di euro. Tutte le attività previste dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, mentre entro il 31 gennaio 2025 le sperimentazioni dovranno essere concluse con la produzione dei rapporti sperimentali. ARC/PAU/pph