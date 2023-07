Trasporti: Amirante, sollecitato Tpl Fvg avvio servizio nave Adriatica

Trieste, 4 lug - "Nell'ambito dell'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia, il collegamento Grado-Trieste riveste una particolare importanza. Fra i nostri obiettivi c'è certamente il miglioramento di questa linea. Per questo abbiamo sollecitato Tpl Fvg affinché vengano completate quanto prima le valutazioni tecniche necessarie all'entrata in funzione della nuova imbarcazione Audace e comunicata la data di avvio. A fronte delle criticità registrate negli ultimi due anni, che hanno già portato a una specifica detrazione del corrispettivo contrattuale per il 2021, va sottolineato però che nell'appena trascorso mese di giugno, la nave Adriatica - che ha comunque garantito continuità a questo servizio - ha svolto tutte le corse programmate, trasportando oltre 4.200 passeggeri e 550 biciclette". Lo ha affermato oggi in Consiglio regionale l'assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante, rispondendo a una interrogazione sulla tratta marittima Grado-Trieste. "Con la nave Audace - ha aggiunto Amirante - il tempo di percorrenza sarà di 1 ora e 15 minuti, con un miglioramento di 15 minuti rispetto l'attuale. Il collegamento resterà inoltre sviluppato su tre coppie di corse giornaliere, per 80 giorni complessivi, come previsto dal Contratto di servizio". "Per quanto riguarda invece l'avvio e la conclusione di questo servizio va ricordato che le date sono state definite dal programma di esercizio approvato dalla Regione. Non c'è stato infatti nessun ritardo. Per il 2023 - ha spiegato l'assessore - è stata prevista la partenza della tratta Trieste-Grado al 13 giugno e la sua cessazione al 12 settembre 2023. Questo perché il gestore ha evidenziato un particolare gradimento dei passeggeri anche nelle prime due settimane di settembre". ARC/RT/gg