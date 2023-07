Trasporti: Amirante, Tpl innovativo dà risposte a bisogni cittadini

L'assessore a Trieste all'inaugurazione del servizio 'Notturno' di Tpl Fvg Trieste, 19 lug - "I servizi di trasporto pubblico, per intercettare la nuova domanda, inespressa, della popolazione, devono dotarsi di azioni innovative e contemporanee atte a favorire la sua diffusione e il suo sviluppo, come il servizio a chiamata notturno di Trieste. Anche nel Piano urbano della mobilità sostenibile di Pordenone è presente un analogo progetto, ora al vaglio della Regione, il quale riguarda proprio il servizio notturno e quello festivo della città. Complimenti quindi a tutti gli attori di questa grandissima progettualità, il cui esito può rappresentare oggi un modello esportabile in altre aree della regione". È con queste parole che l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Cristina Amirante ha salutato l'avvio del nuovo servizio di autobus a chiamata di Tpl Fvg 'Notturno', e presentato questa sera a Trieste con una corsa inaugurale tra piazzale Europa e piazza Venezia, alla quale hanno preso parte tra gli altri il presidente di Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer e l'assessore comunale alle Politiche del territorio Michele Babuder. Il servizio, per ora attivo solo nel capoluogo regionale, è frutto di una intensa collaborazione tra Trieste Trasporti, Regione e Università di Trieste ed è il primo di questo tipo in Friuli Venezia Giulia a servire una fascia oraria, quella notturna, che rimane tradizionalmente scoperta dai normali collegamenti di linea. 'Notturno' è attivo venerdì e sabato dalle 22:00 alle 4:00 e, da ottobre, sarà esteso anche ai mercoledì, con gli stessi orari. Il servizio, operativo da di venerdì 21 luglio, sarà svolto da tre autobus che, in base alle chiamate e alle prenotazioni della clientela, si muoveranno lungo percorsi non predefiniti tra viale dei Campi Elisi, piazza Garibaldi, piazzale Gioberti, via Valerio e Barcola: senza prenotazione non si potrà salire a bordo. Il servizio è prenotabile esclusivamente tramite l'app TSonDemand, da 14 giorni a 45 minuti prima della corsa: i percorsi degli autobus saranno automaticamente generati dal sistema in base alle prenotazioni, e gli orari di transito saranno comunicati ai clienti via sms poco più di mezz'ora prima del passaggio. Le fermate usate dal 'Notturno' saranno quelle già normalmente utilizzate dai servizi di linea diurni. L'app TSonDemand è online ed è già possibile prenotare le prime corse a partire da venerdì. Il biglietto, che costa 2,50 euro a corsa, si acquista direttamente in app con carta di credito o PayPal: il pagamento viene contabilizzato nel momento in cui si sale a bordo e si comunica il proprio nome al conducente. La prima corsa per chi si iscrive al servizio è gratuita. Per i mesi estivi, sarà applicata una tariffa promozionale di 2 euro. Maggior informazioni sono reperibili sul sito web di Tpl Fvg, alla voce 'Servizi a chiamata' (ibit.ly/ZFq8b). ARC/MA/gg