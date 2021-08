Trasporti: approvate agevolazioni abbonamenti scolastici verso Veneto

Udine, 27 ago - L'abbattimento del 50 per cento del costo degli abbonamenti per il trasporto scolastico sarà garantito anche agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che frequentano istituti scolastici nei Comuni dell'immediata fascia confinaria in Veneto.



Lo prevede una delibera che definisce le modalità attuative di accesso all'agevolazione sperimentale per l'anno scolastico 2021-2022, approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio.



Le agevolazioni sono a favore di studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che utilizzano, per l'accesso agli istituti scolastici ubicati nei Comuni della Regione Veneto di più prossima e diretta relazione, servizi di trasporto pubblico locale realizzati dai vettori Mom "Mobilità di Marca", Atvo "Azienda Trasporti Veneto Orientale" e Dolomiti Bus.



Potranno beneficiarne, ad esempio, gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che frequentano scuole superiori a Portogruaro, Treviso e Santo Stefano di Cadore.



Si tratta di un sostegno all'acquisto di abbonamenti emessi da queste aziende attraverso un contributo diretto ai beneficiari che consente l'abbattimento del relativo costo del 50%.



La misura, nel precedente anno scolastico 2020-2021, ha riguardato circa 100 studenti.



Il contributo è previsto per abbonamenti con validità correlata alla durata dell'anno scolastico e riferiti al percorso casa/scuola dello studente beneficiario.



Per poter fruire della misura agevolativa è necessario presentare apposita domanda di contributo, solo in via telematica, successivamente all'acquisto dell'abbonamento, accedendo all'applicativo appositamente predisposto tramite il link che sarà indicato sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, alla pagina dedicata all'agevolazione. Per poter accedere all'applicativo è necessario possedere un'identità digitale riconosciuta (Spid).



La domanda può essere presentata a partire dal prossimo 4 ottobre ed entro le 12 del 5 novembre 2021. ARC/LP/pph