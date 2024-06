Trasporti: da ministero 3 mln per due nuove imbarcazioni Tpl

Udine, 4 giu - Grazie ad un trasferimento di fondi ministeriali per circa 3 milioni di euro il servizio pubblico marittimo regionale potrà contare a breve su due nuove imbarcazioni per il trasporto di passeggeri e biciclette.Lo ha annunciato l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale della convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'acquisto dei due natanti sarà effettuato dalla Società Tpl Fvg Scarl che coprirà con risorse proprie la differenza del costo stimato in 3,75 milioni di euro.Una prima imbarcazione ha una capacità di trasporto di 280/300 passeggeri e 50 biciclette, è dotata di tre bagni di cui uno accessibile; la più piccola può trasportare 150/180 passeggeri e 35 biciclette ed è dotata di due bagni di cui uno accessibile. Entrambe le imbarcazioni raggiungono la velocità di 20 nodi. Come ha sottolineato l'assessore, cogliendo questa opportunità la Tpl Fvg Scarl inizia, per il tramite delle sue consorziate, un percorso di gestione in termini più diretti dei servizi di trasporto pubblico marittimo facenti parte dell'affidamento decennale dei servizi di Tpl sul bacino unico regionale. ARC/SSA/gg