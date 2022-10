Trasporti: Fedriga, in capo a presidenza deleghe fino a fine mandato

Trieste, 3 ottobre - "È mia intenzione non riassegnare le deleghe ai trasporti e tenerle in capo al presidente perché penso sia un atto di serietà visto che alla scadenza del mandato mancano solo sei mesi. In questo periodo mi confronterò con i professionisti della direzione insieme ai quali porterò avanti gli argomenti ancora sul tavolo".



Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga oggi in Consiglio durante i lavori d'Aula riguardanti il tema legato al trasporto pubblico locale.



A seguito dell'elezione alla Camera dell'assessore Graziano Pizzimenti che quindi lascerà il suo incarico, il massimo esponente dell'Esecutivo ha dichiarato la sua volontà di avocare a sé le deleghe fino a scadenza del mandato. ARC/AL/pph