Trasporti gomma: Amirante-Rosolen, incrocio bandi e Recruiting Day

Azioni mirate (bandi e giornate di reclutamento) per facilitare assunzioni di autisti TplGorizia, 28 mar - "L'azione combinata dei bandi regionali per sostenere le spese per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (Cqc), con 420mila euro complessivi stanziati per il 2024, e dei Recruiting Day dedicati organizzati con le aziende di Tpl promuove la formazione e il consolidamento della professione di autotrasportatore e autista, con l'obiettivo in particolare di facilitare l'assunzione di autisti per il Trasporto pubblico locale, di cui c'è grave carenza".Lo hanno affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante e l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen.Entro marzo verranno pubblicati sul Bur i bandi "ordinario" e "Tpl" che sostengono le spese per giungere a conseguire la Cqc, anche congiuntamente a una patente della categoria C o CE ovvero D o DE o E. Il bando riguarda le domande per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di persone o di merci conseguite da soggetti residenti da almeno 5 anni nel territorio regionale fino a un massimo di 3.500 euro a testa e comunque in misura non superiore all'80 per cento se disoccupati o inoccupati e all'50 per cento se non disoccupati, per un totale disponibile di 320mila euro. Le domande potranno essere presentate fino al 31 luglio. "Tale bando - ha osservato Amirante - ha registrato nel 2023 un buon successo" con 319 domande ammesse, di cui 75 di disoccupati e 244 di occupati, per un impegno regionale complessivo di 521.125,10 euro, con copertura totale delle domande ammesse, a fronte di uno stanziamento iniziale di 250.000 euro."Con un secondo bando mirato - ha rilevato Amirante - si è voluto creare un canale contributivo specifico per il Trasporto pubblico locale". In tal caso il contributo viene erogato in via anticipata prima del conseguimento della Cqc per il trasporto su strada di persone nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta e fino a un ammontare massimo di 4.000 euro. La domanda può essere presentata da occupati e non, e da residenti in Friuli Venezia Giulia e non, con corresponsione del successivo 50 per cento a fronte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di 36 mesi sottoscritto con un'azienda del Trasporto pubblico locale. Per questo secondo bando ci sono 100mila euro a disposizione per il 2024. Anche in questo caso la domanda può essere inoltrata dalla data (imminente) di pubblicazione sul Bur fino al 31 luglio. Nel 2023 tale bando ha visto l'ammissione di 48 domande e la corresponsione di 75.937,90 euro ai beneficiari per coprire il primo 50 per cento delle spese per il conseguimento della Cqc (il restante verrà erogato in caso di assunzione da parte di aziende del Tpl locale).L'assessore Rosolen, da parte sua, ha ricordato i due Recruiting Day organizzati dalla Regione in collaborazione con le aziende di Trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia nel 2023": il reclutamento per autisti già in possesso di patente D e certificazione Cqc e per aspiranti autisti del 27 aprile 2023 aveva visto la partecipazione di 114 candidati, mentre al reclutamento del 18 dicembre riservato agli autisti abilitati già in possesso patente D e Cqc si erano presentati 23 candidati."L'obiettivo - ha affermato Rosolen - resta quello di sincronizzare il più possibile le misure per l'orientamento, i contributi per la formazione e le attività di reclutamento in modo tale che il sostegno previsto per gli aspiranti autisti e quello garantito alle aziende per il reperimento di personale siano vincolati alla successiva assunzione dei giovani". ARC/PPH/ma