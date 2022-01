Trasporti: Pizzimenti, audizione Rfi proseguirà con approfondimenti

Udine, 20 gen - È iniziata stamane in Consiglio regionale presso la IV Commissione permanente l'audizione dell'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, in merito ai programmi di Rete ferroviaria italiana (Rfi), società del gruppo Ferrovie dello Stato, per l'ammodernamento, l'adeguamento e lo sviluppo della rete ferroviaria nel Friuli Venezia Giulia.



"Si tratta di un argomento molto sentito - ha commentato al termine della seduta l'assessore Pizzimenti - che ha stimolato una lunga serie di interventi. Per consentire ulteriori approfondimenti sui temi specifici dei programmi di Rfi e sulle esigenze dei trasporti su rotaia, ma anche del territorio, è stato stabilito di rinviare la prosecuzione e conclusione dei lavori ad altra data. Nell'occasione - ha aggiunto l'assessore - potrà essere data risposta puntuale ai quesiti sottoposti".



"Oggi - ha concluso Pizzimenti - Rfi ha dettagliato, attraverso i responsabili del settore tecnico, il programma degli investimenti sulla rete esistente nella nostra regione, in particolare riguardo all'eliminazione di passaggi a livello, all'installazione di barriere antirumore, alle opere di manutenzione, ma anche all'efficientamento della rete esistente e alla velocizzazione delle linee ferroviarie". ARC/CM/ma