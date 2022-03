Trasporti: Pizzimenti, biglietto unico treno/motonave Ts-Muggia

Obiettivo: ridurre traffico automobili e favorire turismo Trieste, 19 mar - "Un servizio che va da un lato a favorire l'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia e dall'altro a dare un'ulteriore opportunità ai cittadini della nostra regione nell'ambito dell'intermodalità del trasporto pubblico. Con un unico biglietto, infatti, da oggi è possibile prendere il treno per Trieste e poi dal capoluogo imbarcarsi sulla motonave diretta a Muggia". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, il quale, assieme al direttore regionale di Trenitalia Elisa Nannetti e al responsabile delle relazioni con la clientela di Tpl Fvg Michele Scozzai, ha presentato la nuova offerta combinata treno /motonave 'Muggia Link'. "In chiave di sviluppo della sostenibilità questa iniziativa - ha spiegato Pizzimenti - rientra nella strategia che mira a una complessiva riduzione del traffico di automobili, in particolare nelle aree urbane a vantaggio della qualità della vita dei nostri concittadini". Come ha poi spiegato l'assessore, la Regione assieme a Trenitalia sta lavorando da tempo per unificare le diverse tipologie di trasporto, nell'ottica di rendere più agevole l'utilizzo del trasporto pubblico in una regione dove nel 2021 il servizio urbano di Tpl Fvg ha movimentato 54 milioni di passeggeri. Il tempo di percorrenza della motonave da Trieste (Molo Bersaglieri) a Muggia (porto) è di 30 minuti. Il servizio è diretto, senza fermate intermedie, e prevede 20 corse feriali, 22 festive e 11 corse supplementari nei festivi del periodo estivo. ARC/GG