Trasporti: Pizzimenti, nel 2021 sconto studenti e tariffe invariate

Udine, 30 dic - Rimangono invariate per tutto il 2021 le tariffe del trasporto pubblico locale, così come viene confermata l'agevolazione del 50 per cento sugli abbonamenti scolastici dei residenti. Lo ha stabilito una delibera della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia."La Regione ha ritenuto di non applicare alcuna variazione dei tariffari anche in considerazione della crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria", ha sottolineato l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti.È stato inoltre confermato, anche per l'anno scolastico 2021-2022 il titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato 'Abbonamento scolastico residenti Fvg', che prevede uno sconto del 50 per cento sul costo dei titoli di viaggio 'Abbonamento scolastico', 'Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago' e 'Abbonamento annuale studenti'. ARC/SSA/dfd