Trasporti: Pizzimenti, ok bando acquisto scuolabus

Stanziamento di 1 mln euro per 2022 Udine, 7 ott - La Giunta regionale ha approvato su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, il bando per l'assegnazione dei finanziamenti per l'acquisto di scuolabus da parte dei Comuni con meno di 10mila abitanti. L'avviso contiene le modalità, i requisiti e i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria ed i moduli per la presentazione della domanda e della rendicontazione. "Si tratta del secondo bando per gli scuolabus dopo quello del 2019, grazie al quale sono stati già finanziati più di 70 piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti - ha indicato Pizzimenti -. Con questo nuovo avviso, il range si allarga visto che potranno fare domanda di contributo anche i Comuni dai 5mila ai 10mila abitanti. L'Amministrazione regionale continuerà a contribuire fino all'80% della cifra richiesta ma con l'introduzione di un tetto massimo di spesa fino a 150 mila euro. L'avviso, per adesso finanziato con un milione di euro - ha aggiunto Pizzimenti - dà un'ulteriore risposta ai Comuni, quelli più grandi, che hanno comunque la necessità di sostituire un mezzo vetusto per accompagnare i propri studenti a scuola in sicurezza". L'esponente della Giunta Fedriga ha ricordato la precedente iniziativa del 2019 che "ha riscontrato notevole successo, tanto che più di 70 piccoli Comuni sono riusciti ad acquistare un nuovo scuolabus, per un investimento regionale di oltre 6 milioni e 500 mila euro. La Giunta regionale prosegue su questa strada per poter garantire un diritto fondamentale per i piccoli studenti della regione che possono così usufruire di un mezzo pubblico e raggiungere la scuola in totale sicurezza". Nel dettaglio, il bando licenziato oggi dalla Giunta prevede che siano ammissibili a finanziamento le spese dirette per l'acquisto dello scuolabus e quelle di eventuali allestimenti speciali quali ad esempio le gomme da neve. Il contributo massimo concedibile è pari a 150mila euro ed è diretto a coprire l'80% della spesa sostenuta per l'acquisto del mezzo. La graduatoria, che resterà valida 3 anni, terrà conto della dimensione del Comune, dell'anzianità del mezzo da sostituire e delle caratteristiche "green" del nuovo scuolabus (ibrido, elettrico). A parità di punteggio la priorità sarà determinata in base all'ordine di arrivo dell'istanza. Lo stanziamento per il 2022 è di 1 milione di euro. Ogni Comune potrà presentare una sola domanda che dovrà pervenire alla Direzione centrale Infrastrutture e territorio - servizio Trasporto pubblico regionale e locale - tramite posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale regionale (Bur). ARC/LP/al