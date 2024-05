Trasporti: Regione, avviato miglioramento infrastrutture logistica Fvg

L'assessore ha partecipato agli eventi del settore alla Fiera di Milano Trieste, 8 mag - La piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia è una delle componenti principali dell'economia regionale e, in considerazione di ciò, una delle attività in cui l'Amministrazione regionale è impegnata è la modifica del Piano delle infrastrutture della logistica, all'interno del quale - dato che il 77 per cento dei trasporti è su gomma - vogliamo ragionare in maniera più attenta per garantire agli operatori di poter disporre di aree di sosta adeguatamente attrezzate, dove trovare i servizi necessari per migliorare la qualità del lavoro e quindi della sicurezza stradale. Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Infrastrutture che ha partecipato in Fiera a Milano a due eventi dedicati alla mobilità sostenibile: Transpotec Logitec (l'evento italiano leader per il trasporto merci e la logistica) e NME - Next Mobility Exhibition, dedicato ai mezzi, alle soluzioni, alle politiche e alle tecnologie per una mobilità sostenibile. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, dopo aver preso parte al convegno iniziale concluso dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, la Regione farà la propria parte per favorire un maggior utilizzo del trasporto pubblico locale attraverso l'offerta dell'intermodalità, che consente lo scambio tra il mezzo pubblico e quello privato a cui si affiancano altri metodi di mobilità sostenibilità, a seconda delle distanze. Su questo fronte, come ha ricordato l'assessore, l'Amministrazione si sta muovendo sia da un punto di vista strutturale, in termini di modifica dell'offerta linee del trasporto urbano ed extra urbano affinché ci sia sempre più una maggiore intermodalità, e sia realizzando nuovi centri intermodali in prossimità delle stazioni ferroviarie. ARC/GG/pph