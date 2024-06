Trasporti: Regione, nuovi bus elettrici transfrontalieri per Go!2025

Stanziato importo di 3,9 milioni nell'ambito delle risorse Pr Fesr 2021-2027 Pordenone, 8 giu - Via libera, da parte della Regione, all'acquisto di otto nuovi autobus urbani elettrici - a zero emissioni e con relativi sistemi di ricarica - da inserire nel parco mezzi del Trasporto pubblico locale quali bus aggiuntivi che potranno essere impiegati anche per nuovi servizi di trasporto pubblico transfrontaliero urbano tra Gorizia e Nova Gorica, in occasione dell'evento Go!2025 Capitale europea della Cultura.Il provvedimento ha l'obiettivo di migliorare la mobilità urbana anche transfrontaliera incrementando la sostenibilità e l'attrattività del sistema del Tpl regionale: le risorse messe a disposizione della Regioni derivano dal Programma Pr Fesr 2021-2027 e sono pari a complessivi 3,9 milioni di euro.E' quanto prevede una delibera, approvata nel corso dell'ultima riunione della Giunta regionale, illustrata di concerto dagli assessori alle Infrastrutture e territorio e alle Finanze.Gli otto nuovi mezzi elettrici, come spiegato dalle due esponenti della Giunta regionale, costituiscono una parte del totale di undici autobus a zero emissioni che, grazie a risorse rese disponibili dalla Regione, saranno acquistati dal gestore dei servizi di Tpl del Friuli Venezia Giulia e messi in servizio per l'evento di Go!2025.L'intervento è coerente, come evidenziato dall'assessore alle Infrastrutture e territorio, con il Programma operativo di rinnovo evolutivo del parco mezzi Tpl automobilistico approvato dalla Giunta nel 2023 e dà attuazione alle previsioni in esso contenute per l'intero sistema del Tpl Fvg. Con riferimento alla flotta dei mezzi per i servizi urbani di Gorizia, il Piano prevede l'incremento del numero complessivo di bus e il rinnovo dei mezzi orientato alle emissioni zero con l'inserimento, entro il 2030, di complessivi 17 autobus ad alimentazione elettrica da impiegare anche nel trasporto transfrontaliero.La procedura, come spiegato dall'assessore regionale alle Finanze, prevede la messa a disposizione da parte della Regione delle risorse del Programma Pr Fesr 2021-2027 per un importo di 3,9 milioni a favore del soggetto affidatario gestore Tpl Fvg Scarl, per il tramite della sua consorziata Apt Spa di Gorizia a cui viene affidata la gestione delle procedure necessarie all'acquisto degli otto nuovi autobus e delle relative infrastrutture di ricarica. Un risultato importante, ha voluto evidenziare l'assessore, che mostra come il grande lavoro di squadra conduca a un'attuazione del Programma Pr Fesr dei fondi europei a favore dello sviluppo e della sostenibilità del territorio regionale. ARC/LIS/gg