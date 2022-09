Trasporti: Regione, prosegue miglioramento mobilità ciclistica in Fvg

Trieste, 8 set - Il Friuli Venezia Giulia è stata una delle prime Regioni italiane a dotarsi di uno strumento molto importante come il Premoci, il Piano regionale della mobilità ciclistica. Nel Programma regionale Fesr 2021-2027 in corso di approvazione, inoltre, sono previsti investimenti superiori ai 17 milioni di euro per la realizzazione e la messa in sicurezza di circa 300 chilometri di percorsi appartenenti alla rete delle ciclovie di interesse regionale (Recir). Elementi che testimoniano concretamente l'attenzione che l'attuale Amministrazione pone da sempre su questa modalità sostenibile di trasporto.La sottolineatura viene dall'assessore regionale alle Infrastrutture e prende spunto da alcune informazioni di stampa legate alla ciclovia del Livenza che, toccando i Comuni di Budoia, Sacile, Fontanafredda e Brugnera, fa parte sia della Fvg 3 che della Fvg 9.La Regione, ricorda l'esponente della Giunta, sta già finanziando con la legge 8 del 2018 i Comuni per la realizzazione di interventi nell'ambito dell'adozione dei rispettivi Biciplan.Per quanto riguarda in particolare l'iter progettuale della ciclovia del Livenza, opera in capo a Friuli Venezia Giulia Strade, la Regione evidenzia che, fatta eccezione per Fontanafredda, la conformità urbanistica e conseguentemente l'assoggettamento al vincolo preordinato all'esproprio - la previsione cioè in uno strumento urbanistico generale della realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità - risulta essere già coerente con le indicazioni progettuali e di Piano regionale.Rispetto a quanto illustrato in passato, purtroppo - spiega l'assessore in conclusione - si è verificato un ulteriore ritardo in quanto il Comune di Sacile solo due anni fa ha inserito quest'opera nel Piano regolatore generale comunale. Inoltre sono ancora in corso le attività del Comune di Fontanafredda per il suo inserimento nel proprio Prgc. In particolare il tracciato della ciclovia, preesistente al Premoci, ha dovuto adeguarsi a quest'ultimo proprio nella parte di tracciato che passa per Fontanafredda. ARC/RT/ma