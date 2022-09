Trasporti: sconti Tpl anche per studenti Fvg verso scuole del Veneto

Udine, 10 set - Per il quarto anno scolastico consecutivo la Regione Friuli Venezia Giulia applicherà lo sconto del 50 per cento sugli abbonamenti scolastici degli studenti residenti in regione che frequentano la scuola in Veneto ed utilizzano trasporti pubblici veneti.È quanto stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e territorio con cui si conferma l'estensione delle agevolazioni sul trasporto scolastico anche per le fasce di utenti che si recano a scuola nel vicino Veneto.Gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che vanno a scuola utilizzando i servizi di trasporto pubblico locale realizzati esclusivamente da MOM "Mobilità di Marca", ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale" e Dolomiti Bus possono richiedere l'abbattimento del costo dell'abbonamento annuale, come tutti gli altri studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che frequentano una scuola nel territorio regionale.In precedenza la sperimentazione di questo servizio aveva registrato 254 istanze ammesse nell'anno scolastico 2019/2020, quindi in periodo pre-Covid, per un costo a carico della Regione di circa 58mila euro. Negli anni successivi, il ricorso alla frequenza didattica a distanza e il rimborso statale hanno abbattuto il numero delle domande: 96 nell'anno scolastico 2020/2021 (per un impegno di risorse regionali pari a 17mila euro circa) e 148 nell'anno scolastico 2021/2022 (per un impegno di risorse regionali pari a 33mila euro circa).Quest'anno si stima un ritorno ai livelli del 2019, posto che l'emergenza sanitaria è cessata e la frequenza scolastica dovrebbe tornare pienamente operativa. ARC/SSA/ma