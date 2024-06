Tre ragazzi dispersi: Regione in visita a Unità crisi locale a Orsaria

Udine, 1 giu - Sommozzatori, elicotteri, droni, volontari e personale del supporto psicologico a disposizione dei familiari dei tre ragazzi e anche degli operatori sono al lavoro per un esito positivo.È stato proprio il sistema droni a agganciare e trovare nei pressi dell'argine in tarda mattinata il cellulare di una delle ragazze, da cui è partito l'allarme di Sos all'emergenza 112.Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Protezione civile a seguito del suo sopralluogo oggi all'Unità di Crisi Locale (Ucl) del Centro coordinamento soccorsi della Protezione Civile, il nucleo che organizza le misure per la ricerca dei tre ragazzi scomparsi nel Natisone.L'assessore ha preso contatto con il comandante dei Vigili del fuoco che coordina le operazioni e il personale che ha sede presso la Croce rossa di Orsaria ed è in costante aggiornamento con il sindaco di Premariacco per tutte le necessità. ARC/EP/pph