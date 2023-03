Treni: Regione, con Blues più qualità, innovazione e tutela ambiente

Trieste, 29 mar - Con la consegna del primo treno ibrido Blues di Trenitalia prosegue l'ammodernamento dei mezzi di trasporto in Friuli Venezia Giulia all'insegna dell'innovazione tecnologica, del basso impatto ambientale e del maggior comfort per i viaggiatori. Un vettore dotato infatti di connessione wi-fi e di posti dedicati alle persone con mobilità ridotta. Entro i primi mesi del 2024 entreranno in funzione 11 di questi treni, cui si aggiungeranno 14 Rock, abbassando l'età media della flotta regionale a nove anni.

Questo, in sintesi, il concetto espresso oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia intervenuto alla presentazione sul binario uno della Stazione di Trieste del nuovo Blues, progettato e costruito da Hitachi Rail per Trenitalia, società capofila del Polo passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Nel corso dell'evento è stato spiegato che i treni ibridi a tripla alimentazione, dopo il necessario periodo di pre-esercizio, entreranno in funzione sulla rete regionale poiché pienamente compatibili sia con le linee elettrificate che con quelle non elettrificate. Inizialmente circoleranno sulle linee Trieste-Gorizia-Udine-Sacile e Trieste-Cervignano-Udine.

L'introduzione dei Blues rientra nell'ampio piano di investimenti complessivi, pari a circa 400 milioni di euro, finalizzato a migliorare l'offerta di servizi a favore dei pendolari. Una pianificazione che include oltre 270 milioni per il rinnovo della flotta (di cui 137 mln a carico di Trenitalia e 133,4 mln di risorse statali assegnate a Regione Friuli Venezia Giulia).

Per il governatore attraverso azioni come il costante aggiornamento del parco mezzi su rotaia del Friuli Venezia Giulia, che hanno la forza di tutelare l'ambiente e di migliorare la qualità dei servizi, vengono date risposte concrete ai cittadini della nostra Regione.

Il Blues è dotato di 300 posti a sedere, 12 posti per le bici ed è completamente accessibile per le persone a mobilità limitata. A bordo, inoltre, sono installati un sistema di videosorveglianza, un monitor lcd in grado di fornire informazioni in tempo reale ai viaggiatori e un impianto di climatizzazione regolabile sulla base del numero dei passeggeri.

Con la sua tecnologia ibrida a tripla alimentazione - elettrica, diesel e a batteria -, questo vettore garantisce migliori prestazioni anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale: permette di ridurre il consumo di carburante e assicura un forte contenimento delle emissioni di co2 rispetto ai tradizionali treni diesel grazie anche all'utilizzo delle batterie in fase di ingresso e uscita dalle stazioni. ARC/RT/gg