Treni: Regione fiduciosa su nuovo collegamento Trieste - Rijeka

Udine, 24 apr - È partito stamattina alle 7:50 dalla stazione di Trieste Opicina il nuovo treno che collega il capoluogo giuliano con la croata Rijeka, attraversando la Slovenia.All'inaugurazione del nuovo collegamento ferroviario era presente anche l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio che ha parlato di un servizio sperimentale su cui la Regione ripone fiducia in vista di GO!2025 per favorire una nuova modalità sostenibile di viaggio fra tre territori che abitualmente sono collegati dalla viabilità automobilistica. Il servizio è reso possibile dal progetto Interreg Central Europe SUSTANCE, e sarà operativo fino al 30 settembre. Da qui, la speranza che durante l'estate, con una giusta promozione, il servizio possa decollare, posto che la Regione ha voluto rafforzare il raggiungimento della stazione di Opicina con ulteriori collegamenti via bus dalla stazione centrale di Trieste. Per la Regione si tratta di una novità importantissima i cui risultati determineranno un cambiamento nei collegamenti tra Italia, Slovenia e Croazia, assieme alla connessione già avviata con Lubiana tramite le frecce di Trenitalia. ARC/SSA/pph