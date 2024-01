Treni storici: Amirante, intesa con fondazione FS per servizi GO!2025

Udine, 24 gen - "Un incontro molto fruttuoso che ha confermato la stretta collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione FS nell'utilizzo di treni storici anche in prospettiva di GO!2025". Lo ha riferito l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a margine dell'incontro avvenuto stamattina a Roma con il direttore generale di Fondazione FS Italiane Luigi Cantamessa e i vertici dell'ente, volto a valutare la possibilità di mettere a disposizione di Nova Gorica/Gorizia Capitale europea della Cultura una serie di collegamenti ferroviari realizzati con carrozze e treni storici. "Abbiamo condiviso l'opportunità di attivare collegamenti di lunga percorrenza da Roma e da Milano con treni storici che possano viaggiare anche di notte dotati di cuccette, con letti singoli e doppi, e di carrozza ristorante, come già avviene per il collegamento Roma Cortina - ha spiegato Amirante -. Alle lunghe tratte potrebbero aggiungersi collegamenti da Mestre e anche tratte urbane verso Gorizia e Nova Gorica da effettuare con treni degli anni '70 che farebbero rivivere, con un tuffo nel passato, i tempi della cortina di ferro". Tra i temi al tavolo del confronto anche l'accelerazione degli interventi di recupero della stazione di Campo Marzio a Trieste su cui insiste un progetto Pnrr da 20 milioni di euro. "Nel corso del 2024, oltre alla programmazione ordinaria dei treni storici regionali, ci dedicheremo anche al progetto di grandissimo rilievo che riguarda la stazione di Campo Marzio, l'unica e più grande stazione museo in Italia con materiale storico ferroviario in esposizione permanente", ha detto Amirante aggiungendo che "la Regione si impegna a collaborare affinché gli affidamenti previsti dal progetto di recupero vengano completati così da rispettare le scadenze imposte dal Pnrr". L'assessore ha evidenziato, infine, "l'ottima sintonia che si è creata con il direttore generale Cantamessa che porterà a rafforzare la già proficua collaborazione tra la Regione e la Fondazione. ARC/SSA/pph