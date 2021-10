Treppo Ligosullo: Riccardi, archivio è valore per storia e futuro

Treppo Ligosullo, 16 ott - "Quello odierno rappresenta un risultato importante per il presente e per il futuro. Un archivio comunale raccoglie la storia e può ispirare scelte future. Ancora di più in momenti come quelli che stiamo vivendo. Riuscire a completare il riordino e la digitalizzazione dell'archivio storico in un piccolo Comune amplifica il risultato raggiunto grazie anche al contributo determinante dell'Università degli Studi di Udine. Un'esperienza da replicare rendendola attiva per scrivere pezzi di futuro che facciano tesoro di questi inestimabili giacimenti nascosti".



Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a conclusione del convegno 'Gli archivi comunali tra recupero e digitalizzazione. Il riordino dell'archivio di Treppo Ligosullo e la valorizzazione degli archivi storici comunali della regione', presieduto da Andrea Zannini direttore del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Università degli Studi di Udine, nella Galleria d'arte moderna "Enrico De Cillia" di Treppo Ligosullo. Nell'occasione è stato inaugurato l'archivio storico del Comune di Treppo Ligosullo.



Il ruolo insostituibile degli archivi comunali nella costituzione di un senso di identità collettiva e nella trasmissione della memoria delle comunità e gli interventi più opportuni per la loro tutela e promozione sono stati i temi al centro del convegno organizzato dall'Università degli Studi di Udine con il Comune di Treppo Ligosullo, che da anni collabora con l'Ateneo friulano per valorizzare il proprio patrimonio archivistico. Nel 2008 è stato completato il riordino dell'archivio storico del Comune di Treppo Carnico (fino al 1950), e dopo la fusione dei Comuni di Treppo Carnico e Ligosullo si è dato il via al riordino e alla digitalizzazione dei due archivi storici, conclusisi da poco.



A portare i saluti anche il sindaco di Treppo Ligosullo, Luigi Cortolezzis, il presidente della Comunità di Montagna della Carnia, Ernes De Crignis, il soprintendente archivistico del Friuli Venezia Giulia, Luca Caburlottoe Andrea Cafarelli, del dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Ateneo friulano, storico dell'economia. ARC/LP/gg