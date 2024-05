Trieste Airport: Regione, risultati concreti da crescita investimenti

Approvato il bilancio 2023 con un utile di esercizio di 3,194mln di euroRonchi dei Legionari, 6 mag - Il risultato economico raggiunto da Trieste Airport nel 2023, con un utile di esercizio di 3.194.194 euro, testimonia la bontà della scelta strategica che Regione Fvg - socia con il 45 per cento del capitale sociale - ha compiuto alcuni anni fa aprendo il capitale sociale a un partner industriale capace di inserire lo scalo regionale in una rete più vasta. È evidente come le linee strategiche attuate e il volume degli investimenti in continua crescita stiano dando frutti concreti: il Friuli Venezia Giulia è ora più che mai maggiormente connesso con l'Italia e l'Europa, grazie a importanti partnership che hanno consentito l'apertura di nuove tratte nazionali e internazionali, fondamentali anche in vista di Go!2025.Questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Finanze in occasione dell'assemblea dei soci di Aeroporto Friuli Venezia Giulia, nella quale è stato approvato il bilancio 2023 che registra un utile superiore del 33% rispetto al 2022.Tra i principali numeri presentati, risaltano anche quelli relativi ai passeggeri raggiunti nel corso dell'anno (oltre 930.000, con la previsione di superare quota 1,3 milioni nel 2024), al valore della produzione (pari a circa 24 milioni di euro, il 18,2% in più del 2022) e agli investimenti effettuati (11,8 milioni di euro per una serie di interventi tra cui figura in particolare la realizzazione del primo parco fotovoltaico posizionato a terra in area air side). Dati che, secondo l'assessore, ripagano il lavoro sinergico svolto nel corso degli anni da tutti i soggetti coinvolti e può permettere di guardare al futuro mirando a obiettivi sempre più alti.Dopo aver ricordato i 7,5 milioni di euro che la Regione ha destinato all'aeroporto per la circolarizzazione dei crediti fiscali, nell'ambito di un'operazione complessiva da più di 80 milioni, l'esponente della Giunta regionale ha inoltre plaudito all'approvazione del terzo Bilancio di sostenibilità di Trieste Airport: un ulteriore segno di come lo scalo aeroportuale del Friuli Venezia Giulia sia pienamente inserito nel territorio in cui opera.ARC/PAU/al