Trieste: Roberti, auguri a signora Carpatachi per i suoi 110 anni

L'assessore alla festa dedicata alla persona più anziana del Friuli Venezia Giulia Trieste, 27 ott - "Da parte dell'Amministrazione regionale e del governatore Massimiliano Fedriga sono orgoglioso di porgere un augurio di buon compleanno alla signora Maria Carpatachi, che con i suoi 110 anni è la persona più anziana della nostra regione. Un abbraccio di cuore alla signora, di origine greca, che si trasferita a Trieste dopo aver sposato una ufficiale di marina e che fino a qualche anno fa viveva ancora da sola". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione della festa per i 110 anni della signora Maria Carpatachi, ospite di una residenza per anziani di Trieste, che avendo raggiunto questo non comune traguardo anagrafico il 14 ottobre è la persona più anziana del Friuli Venezia Giulia. ARC/MA