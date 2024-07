Trofeo Città di Trieste: Roberti, trampolino per grandi campioni

Trieste, 14 lug - "Il trofeo è cresciuto in qualità e attrattività grazie alla passione e competenza degli organizzatori, che hanno lanciato un evento sportivo che non solo è seguito ogni anno da un gran numero di appassionati che riempiono l'impianto di Padriciano, ma anche è un trampolino di lancio per potenziali futuri campioni che poi trovano un percorso di successo a livello internazionale: non a caso, quattro anni fa il vincitore fu Carlos Alcaraz". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenendo su delega del governatore Fedriga alla finale del trofeo "Città di Trieste Atp Challenger 2024", organizzato dalla Asd Tennis Padel & Baseball events Fvg nel Tennis club Triestino. L'assessore ha ringraziato oltre agli organizzatori anche tutti i volontari e i ragazzi del Trieste Club triestino per il lavoro svolto dietro le quinte di un evento che può vantare il logo 'Io Sono Fvg'. ARC/EP/pph