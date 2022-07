Turismo: Air show Lignano gioiello della stagione estiva targata Fvg

Pordenone, 28 lug - La stagione dei grandi eventi a Lignano raggiunge il suo apice con l'Air show delle Frecce Tricolori, che ha tenuto 200 mila turisti con il naso all'insù e il fiato sospeso. È il messaggio con cui l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo ha salutato l'esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale, nell'ambito della rassegna "Viva Lignano", che ha animato il pomeriggio di oggi della località balneare.Dopo due anni di stop, causati dalla pandemia, è tornato a Lignano uno degli spettacoli più amati e attesi dell'estate in Friuli Venezia Giulia. L'esibizione della Pan è avvenuta al termine di un pomeriggio di eventi, culminato con la classica coreografia del tricolore. Prima delle Frecce a esibirsi sono stati tre parametri del Team Audace, seguiti dagli elicotteri HH-139A, dai paracadutisti della scuola Up&Go di Campoformido e da due ultraleggeri Flying Donkey; è stata poi la volta di due Max in sorvolo tattico e di due Eurofighter. Infine è toccato ad Andrea Pesenato, campione italiano di acrobazia a motore nella categoria Avanzata e Free Style nel 2021.A margine dell'evento l'assessore regionale al Turismo ha evidenziato che queste esibizioni sono capaci di emozionare e soprattutto di far sentire tutti profondamente orgogliosi di essere italiani. L'Air Show a Lignano conferma lo stretto legame tra la Regione e le Frecce Tricolori, che proprio in provincia di Udine, a Rivolto, hanno la loro base operativa. Grazie alla una pluriennale collaborazione con l'Aeronautica militare, ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale, le Frecce sono testimonial del Friuli Venezia Giulia in Italia e all'estero.L'ampia partecipazione all'evento è in linea con i trend registrati da Promoturismo nei mesi di maggio e giugno, con le presenze in crescita del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2019, anno record per il turismo. Un risultato che deve essere da stimolo, è stato l'auspicio lanciato dall'assessore, per obiettivi ancor più ambiziosi, come testimoniano gli investimenti fatti proprio a Lignano in chiave turistica. Su tutti, l'ulteriore stanziamento di cinque milioni di euro, previsto nella legge di assestamento e approvato dal Consiglio regionale, per la riqualificazione e l'ampliamento di Terrazza a Mare. A questo intervento si aggiungono i due milioni di euro che, con la concertazione, verranno garantiti per la riqualificazione dell'Arena Alpe Adria. ARC/COM/LIS/al