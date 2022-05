Turismo: attivo da giugno Hop on hop off Collio Tour

Cormòns, 11 mag - Un progetto per esplorare il territorio regionale, dal mare al Collio, all'insegna della mobilità sostenibile ed intermodale, attraverso "Hop on hop off Collio tour", il nuovo servizio che verrà attivato da giugno grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia e Apt Gorizia con la collaborazione di PromoturismoFvg. A presentarlo, con il sindaco di Cormòns e la presidente dell'Azienda provinciale trasporti spa di Gorizia (Apt), è stato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, oggi, nella sala civica comunale a Cormòns. L'esponente della Giunta regionale ha evidenziato la qualità della proposta da subito condivisa con l'Apt di Gorizia e ha sottolineato la preziosa collaborazione di PromoturismoFvg che si è rapidamente messa all'opera per rendere immediatamente operativo il servizio. Per l'assessore del Friuli Venezia Giulia l'iniziativa consente di promuovere e rafforzare il turismo della zona del Collio, contribuendo anche alla valorizzazione dell'intera regione proponendo soluzioni di turismo attivo per gli ospiti che arrivano a Grado, ma anche Lignano e Trieste, grazie al collegamento con le linee marittime, per far loro scoprire e apprezzare le bellezze dell'entroterra. L'assessore ha sottolineato l'importanza di lavorare per raggiungere obiettivi di alto livello, investendo energie e risorse come fatto fin dall'inizio della legislatura per portare il Friuli Venezia Giulia ad essere sempre di più meta turistica apprezzata e per creare le condizioni con le quali ottenere positive ricadute in termini economici per il territorio. Il progetto complessivo, come è stato spiegato in conferenza stampa, prevede una serie di servizi di trasporto a connotazione turistica dal mare al Collio. Si tratta di un'offerta all'insegna della mobilità sostenibile ed intermodale che unisce bus, bicicletta e motonave con tre itinerari "slow" ideati per soddisfare i più diversi interessi. La prima proposta riguarda un servizio con le caratteristiche del classico "hop on hop off" con trasporto biciclette. Il bus si fermerà nei punti di maggior interesse e nei pressi dei percorsi ciclabili. Due anelli effettuati quattro volte nel corso della giornata che toccano le località di Capriva del Friuli, Cividale del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Mossa Preval e Spessa. Giorni di effettuazione lunedì, mercoledì e venerdì. Previsto poi un percorso storico-culturale che, partendo da Grado, porta il turista alla scoperta degli insediamenti dei Longobardi a Romans d'Isonzo e a Cividale del Friuli, con una tappa a Cormòns. Giorno di effettuazione martedì. Ci sarà inoltre un percorso ispirato all'enogastronomia che, sempre da Grado, porterà i turisti attraverso il Collio lungo la Strada del Vino e dei Sapori toccando le località di Capriva del Friuli, Cormòns, Mariano e San Floriano del Collio. Giorno di effettuazione giovedì. Gli ultimi due servizi, svolti con bus dotato di portabiciclette, saranno in connessione con le linee marittime in arrivo a Grado da Lignano e da Trieste; una novità che va ad arricchire ulteriormente il ventaglio di scelte messe a disposizione dei turisti. Per questo primo anno di lancio dell'iniziativa, verrà applicata una tariffa unica promozionale, uguale per tutti gli itinerari: 15 euro per gli adulti mentre sarà gratuita per i bambini con meno di 10 anni e ridotta a 10 euro per i ragazzi sotto i 18. Per usufruire del servizio sarà necessaria una prenotazione on line nella giornata precedente il viaggio. Viene inoltre confermato il trasporto pubblico locale bicibus Grado-Gorizia-Cormòns. Partiranno, invece, dal 1. giugno le due linee marittime regionali di competenza di Apt Gorizia, Trieste-Grado-Lignano. ARC/LP/al