Turismo: Bini, 1.Mytho Marathon Cividale nuova occasione promozione

Udine 25 ott- "Una manifestazione che contribuirà a far conoscere il nostro territorio grazie al forte connubio con lo sport, intercettando una platea di appassionati che potranno apprezzare le innumerevoli attrattive della nostra regione, sulle quali l'Amministrazione regionale ha investito in promozione con successo. Non a caso abbiamo registrato numeri nel settore turistico che in taluni casi sono da record. Anche a Cividale, per esempio, i dati della stagione estiva 2021 sono migliori di quelli precedenti la pandemia. Ciò è stato possibile anche grazie all'impegno degli imprenditori, degli operatori, delle realtà associative sportive e culturali, di quanti si sono saputi da subito rimboccare le maniche per ricominciare a declinare agli ospiti l'offerta turistica e gli aspetti migliori della nostra terra". Lo ha evidenziato l'assessore regionale alle Attività produttive e al turismo, Sergio Emidio Bini, alla presentazione, a Udine, della Mytho Marathon, un progetto che - su scala triennale - intende interessare oltre a Cividale anche altri siti Unesco quali Aquileia e Palmanova. Lo sport è un veicolo importante, ha detto Bini, anche quale volano della promozione turistica. In questo caso è presente un'ulteriore valore aggiunto rappresentato dal legame con la solidarietà, che rafforza i valori che lo animano. Un'iniziativa, questa, ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo, che è di respiro internazionale data la partecipazione prevista di atleti provenienti da 15 Paesi. La manifestazione si inserisce nel ricco palinsesto di attività, anche sportive, che contribuiscono a far apprezzare le peculiarità del nostro territorio. Mytho Marathon, è stato specificato, si svilupperà su un percorso di due giri, dalla lunghezza complessiva tradizionale e regolamentare della maratona, ovvero 42 chilometri 195 metri, ma anche in sezioni diverse destinate ad assecondare una più vasta platea di sportivi. La prova si snoderà interamente all'interno della città di Cividale. Il tracciato prescelto, che sarà affrontato in questa prima edizione dell'evento domenica 31 ottobre, convergerà infatti più volte nel cuore del centro storico, per facilitare il pubblico e gli organizzatori e consentire di animare l'intera città. ARC/CM/al