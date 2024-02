Turismo: Bini, 8,5mln di investimenti per polo Forni di Sopra/Sauris

Forni di Sopra, 27 feb - "Per il polo sciistico di Forni di Sopra - Sauris la Regione ha previsto un piano triennale di investimenti (2024-26) per oltre 8,5 milioni di euro, che sommati agli 11,2 milioni destinati nella scorsa legislatura porta a quasi 20 milioni il totale degli stanziamenti. Interventi importanti sono previsti per la sistemazione delle piste, degli impianti e dei servizi ad essi collegati, tutti finalizzati a uno sviluppo complessivo del polo nell'arco dell'intero anno in un'ottica di destagionalizzazione. Crediamo molto nelle potenzialità delle nostre località turistiche montane anche oltre i mesi invernali e il nostro impegno per aumentare la loro attrattività proseguirà in questa direzione". È quanto ha sostenuto l'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, che oggi a Forni di Sopra ha incontrato i rappresentanti istituzionali e i portatori di interesse del territorio e presentato il piano di investimenti programmati per il polo sciistico di Forni di Sopra e Sauris. Presenti, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini e i sindaci di Forni di Sopra e Sauris Marco Lenna e Alessandro Colle. Soffermandosi sui dati relativi alle presenze turistiche stagionali, Bini ha osservato come negli ultimi 5 anni il polo di Forni di Sopra e Sauris abbia registrato una crescita media delle presenze del 13,2% e che il trend del 2023/24 sia "in linea con l'annata record precedente, nonostante il meteo poco favorevole in particolare durante i fine settimana dell'Epifania e di Carnevale. Importanti, a tal proposito, sono stati gli investimenti attuati negli ultimi anni per gli impianti innevamento, in grado di garantire la percorribilità delle piste in ogni condizione atmosferica. Confidiamo - ha aggiunto l'assessore - nelle abbondanti nevicate di questi giorni per un buon finale di stagione". Tra i principali investimenti sostenuti dalla Regione sulle due località per il 2024 (pari a 5.406.775 euro), risaltano per Forni di Sopra gli interventi sulle piste Davost (1.050.000 euro per la realizzazione di una nuova sala pompe e per l'ammodernamento tecnologico della pista) e Varmost (850.000 euro per la ristrutturazione del self service), mentre per Sauris sono previsti interventi che interessano l'edificio polifunzionale (373.000 euro) e il sistema di prevenzione delle valanghe (540.000 euro). Per il 2025 saranno invece stanziati 3.165.000 euro, di cui 1.450.000 euro per la sistemazione dell'area di arrivo della pista turistica Varmost. Al termine della conferenza stampa, Bini ha partecipato all'inaugurazione dell'Hotel Italia nella frazione di Andrazza. L'albergo conta 36 camere, rimarrà aperto sia nei mesi invernali che in quelli estivi ed è una delle due strutture ad aver riaperto i battenti negli ultimi mesi a Forni di Sopra. "La partnership pubblico-privato è fondamentale per lo sviluppo della montagna del Friuli Venezia Giulia, le importanti risorse messe a disposizione dalla Regione devono andare di pari passo con gli investimenti privati, in grado di far crescere ulteriormente il turismo, i posti letto e l'occupazione del territorio", ha commentato l'esponente della Giunta a margine del taglio del nastro. ARC/PAU/pph