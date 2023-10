Turismo: Bini, a breve nuovo gestore per ristori a Piancavallo

L'assessore annuncia la soluzione per baita Arneri e rifugio Val dei Sass



Pordenone, 11 ott - "Sta per concludersi l'iter della procedura di affidamento della gestione dei punti di ristoro di baita Arneri e del rifugio Val dei Sass di Piancavallo. L'avviso per le manifestazioni di interesse per l'affitto di ramo d'azienda dei due locali era stato pubblicato da PromoTurismo Fvg lo scorso 14 settembre. Sono pervenute sei manifestazioni di interesse, proprio in questi giorni sarà inviato il disciplinare di gara ai soggetti in possesso dei previsti requisiti che potranno presentare le loro offerte entro la fine di ottobre. Il nuovo affidatario potrà dunque far partire il servizio, nel rispetto dei tempi di gara, dai primi di novembre".



Ad annunciarlo questa mattina l'assessore regionale alle Attività produttive e al turismo, Sergio Emidio Bini, che in Seconda commissione del Consiglio regionale ha risposto a un'interrogazione presentata relativamente alla vicenda legata alla gestione dei due punti di ristoro nel polo sciistico del Piancavallo.



"L'attenzione - ha ribadito l'esponente della giunta Fedriga - per il polo di Piancavallo è massima e i recenti dati relativi alle presenze turistiche attestano la bontà delle scelte strategiche e degli investimenti portati avanti dalla Regione già a partire dalla scorsa legislatura. Basti pensare che, da gennaio a settembre dell'anno in corso, Piancavallo e le Dolomiti friulane hanno registrato una crescita delle presenze turistiche di oltre il 17 per centro, rispetto al 2022 e del 30,6 per cento rispetto al 2019".



Tornando sul tema dei ristori, l'assessore ha poi precisato che "nel giugno scorso, dopo la risoluzione consensuale del contratto, era stato previsto l'obbligo per il gestore Arneri Srl di proseguire nell'attività anche per l'estate al fine di evitare disservizi alla località turistica. I motivi - ha precisato Bini - della risoluzione consensuale sono essenzialmente riferibili alle difficoltà di approvvigionamento del ristoro a monte, non certo riconducibili a PromoTurismo Fvg".



L'esponente della Giunta regionale con delega al Turismo ha anche precisato: "Va per altro evidenziato che PromoTurismo Fvg si è subito attivata, fin da inizio estate, per individuare una soluzione che potesse assicurare l'adeguato livello di offerta dei servizi alla clientela turistica di Piancavallo per l'intera stagione estiva. La vicenda ora si sta definitivamente risolvendo e auspichiamo che a novembre il nuovo gestore possa essere operativo".