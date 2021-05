Turismo: Bini, a Lignano estate di musica e cultura per la ripartenza

Lignano Sabbiadoro, 24 mag - "Lignano Sabbiadoro saprà rispondere alle attese dei turisti che amano il mare anche offrendo occasioni di intrattenimento di qualità, con l'attenzione e la professionalità dimostrate già la scorsa estate alla prima ripartenza dell'emergenza sanitaria: ha infatti predisposto un fitto programma di appuntamenti musicali e di spettacoli che secondo un format collaudato saranno proposti in sicurezza all'Arena Alpe Adria, già lo scorso anno divenuta location 'Covid -19 free', lungo un percorso sostenuto dalla Regione e dal Comune". Lo ha evidenziato l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo a Lignano Sabbiadoro alla Terrazza a mare, alla presentazione di Nottinarena 2021, programma che si svilupperà dal 3 giugno al mese di settembre con quaranta spettacoli dal vivo tra concerti, danza, cabaret e teatro per bambini. Un calendario di spettacoli che sarà aperto dal primo concerto del tour italiano della cantante Emma Marrone. "Un programma che saprà interessare gli appassionati dei diversi generi di espressione musicale e artistica ai quali appartengono i protagonisti proprio perché - ha ribadito Bini, presente assieme al consigliere regionale Mauro Di Bert - il pubblico di Lignano è eterogeneo, ma è sempre più attento e va alla ricerca della qualità delle occasioni nelle quali poter trascorrere ora spensierate, magari anche arricchendo il proprio bagaglio culturale per completare gli effetti della vacanza serena e in sicurezza che il nostro mare è in grado di offrire ai suoi ospiti". "Ospiti - ha aggiunto Bini - che stando alle prenotazioni dimostrano di voler confermare l'interesse per il mare del Friuli Venezia Giulia, per animare l'estate delle nostre realtà". Lignano intende quindi confermare la propria vocazione per gli eventi più attesi dai turisti e, come hanno ribadito il sindaco, Luca Fanotto, e l'assessore al turismo, Massimo Brini, intende ritornare a essere una delle capitali della musica dell'estate, così come lo è stata in passato e negli anni scorsi, ora con le potenzialità che sono consentite dalle norme sanitarie. "Sognando - ha aggiunto Bini - di poter ritornare ai grandi eventi nel 2022, come i concerti in spiaggia che hanno creato molta aspettativa e appeal nel pubblico di ogni età". Lignano si propone anche con un nutrito calendario di appuntamenti di carattere culturale, che sono stati illustrati dall'assessore comunale Ada Iuri. Nottinarena 2021, come hanno evidenziato gli organizzatori, Luca Tosolini di FVG Music Live, e Luigi Vignando di Vigna PR, metterà l'Arena Alpe Adria al centro dell'estate musicale e culturale del FVG. Tra l'altro, con i concerti giovani come quelli dei Subsonica e di Fra Quintale, la rilettura dei mondiali di calcio di Federico Buffa e il suo libro-spettacolo 'Italia Mundial', il monologo satira di Natalino Balasso con il 'Dizionario Balasso' per il teatro. Ci sarà ancora musica per i 30 anni del gruppo Modena City Ramblers e il 'Bingo Tour' della cantante Margherita Vicario. "Il rilancio del turismo nel FVG - ha concluso l'assessore Bini - passa anche dagli spettacoli del vivo e il calendario messo a punto da Lignano rappresenta la ripartenza di un intero comparto". ARC/CM/ep