Turismo: Bini, Aria di Festa evento traino per enogastronomia

L'assessore alla presentazione della Festa del prosciutto di San Daniele Udine, 9 giu - "La Regione è sempre stata a fianco del Consorzio del prosciutto di San Daniele nella promozione di Aria di Festa perché è uno degli eventi che, nell'ambito del turismo enogastronomico, è in grado di registrare performance di eccellenza richiamando migliaia e migliaia di persone. Lo fa a maggior ragione quest'anno in cui la manifestazione torna a proporsi nella formula usuale dopo le limitazioni degli anni scorsi dovute al Covid. E lo fa in un contesto di crescita di presenze che pone la città collinare in vetta alle classifiche nazionali delle mete del turismo enogastronomico". Lo ha detto questa mattina a Udine l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini nel corso della presentazione della 37. Edizione di Aria di Festa, il grande evento che celebrerà - dal 30 giugno al 3 luglio - il solido legame che unisce il prosciutto di San Daniele Dop al suo territorio di origine con un ricco programma di eventi e incontri che prevede le visite guidate ai prosciuttifici e molti appuntamenti con incontri di approfondimento sull'enogastronomia, musica e spettacoli. "Un appuntamento importante e sempre più conosciuto - ha aggiunto l'assessore Bini - in grado di promuovere, oltre al prodotto "principe" qual è il suo prosciutto, non solo San Daniele come città storica ma anche l'intero territorio del Friuli collinare. E' anche grazie a eventi come questo, caratterizzati da un ricco palinsesto di appuntamenti, che il Friuli Venezia Giulia è in grado di proporre un'offerta turistica di primo livello. E i numeri, in particolare quelli dei primi cinque mesi di quest'anno, lo stanno dimostrando. Nell'ambito del turismo la crescita è a doppia cifra in quasi tutte le località della regione. Un risultato - ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale - dovuto anche alla robusta campagna di promozione che la Regione ha avviato già negli anni scorsi, con il nuovo claim "Io sono Friuli Venezia Giulia", e che sta registrando risultati davvero ottimi". Per l'intera durata dell'evento a San Daniele sarà presente un punto informativo gestito da PromoTurismo Fvg al fine di accogliere al meglio i tanti visitatori e promuovere l'intero territorio regionale. Inoltre, durante gli eventi di Aria di Festa saranno presenti i prodotti a marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia", sinonimo di eccellenza locale e di legame con il territorio. La kermesse animerà le strade della città con eventi e appuntamenti: live cooking, talk tematici con ospiti di spicco, masterclass e laboratori sensoriali, visite guidate ai prosciuttifici attraverso le quali si conosceranno i segreti della produzione partecipando poi alle degustazioni. Il centro storico della cittadina sarà popolato da stand enogastronomici dove sarà possibile degustare il prosciutto ma anche numerose altre pietanze e prodotti regionali. Molti gli appuntamenti legati all'intrattenimento. Per i suoi 45 anni di attività Folkest, il festival dedicato agli artisti europei emergenti nel campo della world music, ritorna a San Daniele del Friuli per quattro giorni di musica, showcase, mostre e incontri. Aria di Festa sarà anche l'occasione per scoprire le bellezze storico-artistiche, come la Biblioteca Guarneriana, e naturalistiche del luogo con i tour guidati della città e del territorio circostante. ARC/LIS/gg