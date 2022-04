Turismo: Bini, comparto nautico trainante per economia di Monfalcone

L'assessore alla presentazione del Campionato italiano di vela d'Altura Monfalcone, 2 apr - "Il binomio tra la regione Friuli Venezia Giulia e la vela è conosciuto da tempo non solo agli amanti del mare ma ad un intero settore economico che ha nell'Alto Adriatico uno dei bacini di riferimento della nautica; Monfalcone è uno dei protagonisti di questo mercato". L'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, così ha rimarcato il ruolo della città di Monfalcone nello sport e nell'economia velica intervenendo oggi al Sam Hotel alla conferenza stampa di presentazione del Campionato italiano assoluto di vela d'Altura che si svolgerà dal 24 al 28 agosto nella baia di Panzano. "Oggi siamo qui da amanti del mare e di questa città che è stata completamente rivoluzionata da 5 anni di amministrazione del sindaco Cisint che, in stretta collaborazione con la Regione, ha oggi portato al lusinghiero obiettivo di crescita del 56 per cento delle presenze turistiche. Questo grazie ad un buon governo e ad una programmazione lungimirante che ha permesso di costruire reti di relazioni e collaborazioni di cui quello di oggi è uno dei maggiori risultati" ha detto ancora Bini riferendosi al ritorno, dopo soli cinque anni, della competizione tricolore che assegnerà i titoli della Federazione italiana vela e dell'Unione vela d'Altura italiana (Uvai). Già nel 2017 infatti si era tenuto il campionato del mondo Orc e il campionato italiano, svoltosi sullo stesso campo di regata. "Eventi come questo portano molto alla regione in termini economici e di visibilità - ha sottolineato ancora Bini -; dobbiamo continuare a lavorare su queste progettualità con l'obiettivo principale di creare indotto e incrementare la qualità della vita". L'organizzazione dell'evento è affidata allo Yacht Club Monfalcone - Home of Hannibal che ha trovato nella Città dei cantieri e in diversi partner istituzionali e di settore la sinergia per poter contare su aspetti logistici e di accoglienza necessari a sostenere l'evento. Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, anche il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, il presidente dello Yacht Club Monfalcone Germano Scarpa, il presidente della Federazione italiana vela Francesco Ettore e il consigliere Uvai, Claudio Terrieri. ARC/SSA/gg