Turismo: Bini, con nuova legge poli sciistici valorizzati tutto l'anno

Udine, 13 lug - "Ringrazio l'Aula per l'importante lavoro svolto in queste settimane e in particolare nelle ultime ore con il quale è stato impresso un contribuito significativo nel riscrivere, migliorare e rendere politicamente più rilevante questo disegno di legge. Ora la Regione si è dotata di strumenti gestionali efficaci e innovativi che consentono di valorizzare i poli montani in tutte le stagioni turistiche dell'anno". È questo uno dei passaggi salienti del commento che l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha rilasciato a margine dell'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio regionale ddella legge 169 inerente il "Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, delle aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)". Nel commentare alcune specifiche previsioni normative Bini ha evidenziato come "sia stato deciso di ricomprendere nel perimetro di competenza di PromoTurismoFVG impianti importanti e una serie di eccellenze della montagna del nostro Friuli Venezia Giulia che necessitavano della massima attenzione da parte della Regione. Sono stati inoltre colti contributi rilevanti, anche dalle audizioni in commissione, ad esempio in merito alla disabilità e ad aspetti relativi all'accessibilità degli impianti". Ma quello che Bini considera uno degli aspetti qualificanti della legge, che abroga la precedente norma del 1981 è la previsione del Piano neve quale strumento urbanistico di cui è stata ribadita la natura giuridica e i cui effetti si esplicano a livello sovracomunale (di fatto il Piano costituisce variante urbanistica ai piani comunali). "Ciò non comporta una minore attenzione ambientale" ha ribadito Bini ricordando che "il Piano neve è soggetto a Valutazione ambientale strategica (Vas) che valuta quindi anche gli effetti ambientali e le ricadute sul territorio, oltre a sottoporre il piano medesimo a un costante monitoraggio. Il Piano è inoltre oggetto di consultazione da parte del pubblico e dei portatori di interesse". La norma individua infine i sei Poli turistici montani che sono così definiti. Sella Nevea: include Resia, Chiusaforte, Pontebba. Ravascletto/Zoncolan: Ravascletto, Sutrio, Prato Carnico, Paluzza. Piancavallo: Aviano, Budoia. Tarvisio: Tarvisio, Malborghetto Valbruna. Sappada/Forni Avoltri: Sappada, Forni Avoltri. Forni di Sopra/Sauris: Sauris, Forni di Sopra. La legge individua anche gli Ambiti turistici montani riferiti ai sei poli, valorizzando in particolare il concetto di montagna estiva, riprendendo i principi di sviluppo già contenuti nel Piano montagna 365, ampliando il numero di Comuni e includendo di fatto i territori maggiormente interessati dal turismo estivo. Gli Ambiti sono così suddivisi. Sella Nevea: Resia, Chiusaforte, Pontebba. Ravascletto/Zoncolan: Ravascletto, Sutrio, Arta terme, Cercivento, Comeglians, Lauco, Ovaro, Prato Carnico, Paluzza, Zuglio. Piancavallo: Aviano, Budoia, Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra. Tarvisio: Tarvisio, Malborghetto Valbruna. Sappada/Forni Avoltri: Sappada e Forni Avoltri. Forni di Sopra/Sauris: Sauris, Forni di Sopra, Forni di Sotto. ARC/SSA/ma