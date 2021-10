Turismo: Bini, De Gusto a Monfalcone arricchisce offerta Fvg

Monfalcone, 16 ott - "Le ormai numerose manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel Friuli Venezia Giulia, segno della ripartenza, rappresentano un elemento che arricchisce l'offerta turistica. Questa proposta aperta a Monfalcone concorre infatti ulteriormente a richiamare anche i turisti stranieri e gli appassionati del turismo lento. È anche grazie a 'De Gusto', Fiera dell'artigianato enogastronomico, che questo territorio viene conosciuto e apprezzato. Un territorio che ha riscoperto una nuova vitalità grazie alla rinnovata attenzione che l'Amministrazione regionale ha riposto con azioni mirate. Ne è una prova il fatto, citato dal sindaco Cisint, che nel 2021 il saldo tra il numero di esercizi commerciali chiusi e quelli aperti ha segnato un saldo positivo".



Lo ha evidenziato l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenuto a Monfalcone in piazza della Repubblica alla inaugurazione della kermesse enogastronomica che rimarrà aperta fino a domenica e che offre la possibilità di degustare i prodotti enologici, agroalimentari, e i piatti tipici del Friuli Venezia Giulia.



Bini ha sostenuto che l'evento si aggiunge a un ricco carnet di appuntamenti che si è svolto, ed è ancora in programma, a Monfalcone, sintomo della dinamicità dell'Amministrazione comunale, che in pochi anni, così come la Regione, ha saputo impostare una politica di rilancio, con un'azione che proseguirà nel futuro per valorizzare le opportunità di arricchimento anche culturale per la comunità locale, che coincidono con un miglioramento dell'economia della città, a fronte di un periodo non certo facile quale è stato quello percorso dalla pandemia. ARC/MA/gg