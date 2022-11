Turismo: Bini, disciplina specifica per aree sciabili attrezzate

Udine, 27 nov - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, ha approvato in via definitiva il Regolamento in materia di impianti a fune e di aree sciabili attrezzate.



"L'abrogazione della legge regionale 15/1981 e dei regolamenti di attuazione ha comportato l'esigenza di compattare con funzione di semplificazione la disciplina nel testo del nuovo regolamento - spiega Bini -. Con questo intervento la Regione ha approvato una disciplina specifica per le aree sciabili attrezzate, con particolare riferimento al Piano di gestione del rischio valanghe e all'abilitazione professionale del personale degli impianti a fune in servizio o esercizio pubblico".



Il regolamento di attuazione si presenta come un documento di natura prettamente tecnico-amministrativa, essenziale sotto molteplici profili. Innanzitutto, provvede a definire puntualmente le funzioni dell'Autorità di sorveglianza, unico centro di vigilanza tecnica sulla sicurezza del trasporto di persone sugli impianti a fune, riconducibile dal punto di vista organizzativo alla Direzione centrale attività produttive e turismo, con funzioni appunto di sorveglianza tecnica e vigilanza per la sicurezza dell'esercizio degli impianti di prima, seconda e terza categoria. All'interno dell'Autorità di sorveglianza vengono specificati i compiti e le mansioni della Commissione per verifiche e prove funzionali.



In ottica operativa, il regolamento si prefigge lo scopo di fornire uno strumento di lavoro unico e funzionale racchiudendo in un unico testo normativo la disciplina delle attività concernenti gli impianti, dall'autorizzazione alla costruzione e alla gestione degli impianti stessi, con la definizione delle funzioni dei soggetti che di volta in volta svolgono le attività a loro assegnate dalla legge. Pertanto, secondo un ordine logico e chiaro che raggruppa le disposizioni regolamentari per soggetto competente, il regolamento suddivide le varie fasi di gestione dell'impianto che prevedono una fase tecnica di verifica della fattibilità dell'intervento con l'elencazione di tutti i documenti tecnici richiesti e una fase amministrativa di rilascio del provvedimento finale per la costruzione e l'esercizio.



Infine, è disciplinata la fase finale destinata alle attività di controllo identificate nelle fasi della revisione e dell'ispezione. ARC/EP/pph