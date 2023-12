Turismo: Bini, eventi Natale aumentano attrattività Lignano

Lignano Sabbiadoro, 7 dic - "Un evento natalizio costantemente cresciuto negli anni e che ha il pregio di rendere attrattiva Lignano anche d'inverno, attraverso numerose proposte e iniziative che abbracciano tutto il mese di dicembre e proseguono fino all'Epifania. Va rilevato come tanti turisti giungano anche dall'estero per ammirare il presepe di sabbia e come siano sempre di più gli albergatori e gli esercenti a tenere aperte le loro attività in questo periodo, contribuendo a rendere unica l'atmosfera del Natale in riva al mare". Questo, in sintesi, l'intervento dell'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini all'inaugurazione di "Natale d'A?mare", svoltasi oggi in piazza Fontana a Lignano Sabbiadoro. La manifestazione durerà fino al 7 gennaio e si articolerà in una serie di iniziative a tema natalizio nella località balneare. Assieme alle altre autorità presenti, tra cui il sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi e il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, Bini ha partecipato all'accensione dell'albero di Natale in piazza Fontana, per poi visitare gli stand allestiti sul lungomare e il celebre presepe di sabbia, giunto alla ventesima edizione e realizzato con oltre 310 metri cubi di materiale sabbioso. L'assessore ha ringraziato l'amministrazione comunale di Lignano e i volontari che si sono prodigati nell'organizzazione degli eventi in calendario. "Proporre iniziative di tale portata non solo contribuisce alla destagionalizzazione, ma porta anche benefici in termini economici sul territorio. Lignano si conferma un fattore trainante del turismo in regione e continueremo a impegnarci affinché i già positivi numeri finora registrati crescano ancora nei prossimi anni". ARC/PAU/gg