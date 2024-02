Turismo: Bini, Festival cinema di Berlino vetrina prestigiosa per Fvg

In concorso alla Berlinale il film "Gloria!" girato in regione con il sostegno della Film Commission: mercoledì 21 febbraio l'anteprima mondialeTrieste, 19 feb - "Dopo oltre 15 anni di assenza il Friuli Venezia Giulia torna protagonista alla Berlinale, il Festival internazionale del cinema di Berlino, uno degli appuntamenti più attesi a livello internazionale. Lo fa grazie a "Gloria!", il film che segna l'esordio alla regia di Margherita Vicario, girato per larga parte nella nostra regione. La pellicola, una delle due italiane in concorso, sarà proiettata in anteprima mondiale mercoledì 21 febbraio alle 16. Si tratta di una grande occasione di visibilità per il nostro territorio, viste anche le numerose location coinvolte nelle riprese: Cervignano del Friuli, Gorizia, la laguna di Grado e Udine, accanto alle montagne friulane con lo Jôf di Montasio e la settecentesca Villa Steffaneo Roncato a San Vito al Torre".È il commento dell'Assessore alle attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini alla notizia della presentazione in anteprima mondiale alla Berlinale del film "Gloria!", prodotto da Tempesta, con Rai Cinema e Tellfilm e realizzato con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission-PromoTurismoFVG, oltre che del Ministero della Cultura - Direzione generale Cinema e Audiovisivo e con il supporto del Federal Office of Culture e della Ticino Film Commission."Si tratta di uno dei primi progetti finanziati nel 2023 dalla Film Commission - spiega Bini - e tra quelli che hanno garantito ricadute più alte sul territorio regionale, con una spesa diretta dichiarata dalla produzione di oltre un milione di euro, senza contare gli esiti positivi sull'indotto"."Gloria!" rappresenta l'esordio dietro la macchina da presa della cantante e attrice Margherita Vicario, che firma anche la sceneggiatura, assieme ad Anita Rivaroli.Il film è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine '700 e racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario. Insieme a un gruppetto di abili musiciste, la protagonista scavalca i secoli e i pregiudizi, inventando una musica ribelle, leggera e moderna.Nel cast Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio (Elio e le storie tese), Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei.La Fvg Film Commission è stata istituita nel 2000 ed è stata tra le prime nate in Italia."Se le altre regioni nel tempo si sono ispirate a questo modello - ha ricordato Bini - significa che il nostro sistema è un'eccellenza in ambito nazionale. Di recente, abbiamo inserito questo soggetto all'interno di PromoTurismoFVG, quale ulteriore strumento per rafforzare la promozione del territorio. Il fatto che grandi compagnie e produzioni riconosciute a livello internazionale scelgano location offerte dalla nostra regione è il segnale della bontà della strada intrapresa". ARC/COM/RT/gg