Turismo: Bini, formalizzato tavolo permanente con i 4 Comuni capoluogo

Udine, 12 mag - "Un tavolo permanente e periodico con i quattro Comuni capoluogo per condividere progetti e costruire una programmazione turistica in sinergia con la Regione e PromoTurismoFVG. Una svolta per creare un sistema turistico capace di cogliere le opportunità e rilanciare il settore che nei prossimi anni potrà avere importanti sviluppi positivi dopo il periodo segnato dalla pandemia". Lo ha formalizzato oggi l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, durante la riunione con gli amministratori comunali dei quattro capoluoghi nella sede del palazzo della Regione a Udine. "Avvieremo, a breve, questo metodo di lavoro per condividere una programmazione triennale con rotazione dei grandi eventi", ha confermato Bini. Per l'assessore regionale si è trattato di un confronto utile nel quale gli amministratori con delega a Cultura e Turismo intervenuti (Pietro Tropeano e Guglielmina Cucci per Pordenone, Giorgio Rossi per Trieste, Fabrizio Oreti per Gorizia, Fabrizio Cigolot e Maurizio Franz per Udine) hanno evidenziato la necessità di condividere le esperienze per costruire assieme una nuova stagione. "Il tavolo rappresenta un segnale di grande maturità, lungimiranza e capacità programmatoria", ha commentato Bini evidenziando che "la riunione si è focalizzata sulla necessità di mettere a sistema le città capoluogo e la Regione per programmare il futuro". Fra gli obiettivi del tavolo, la realizzazione di una programmazione che insista sulla valorizzazione turistica delle città e dell'intero territorio regionale con le sue peculiarità, che eviti sovrapposizioni di eventi, supporti la ripresa economica e la competitività. Una panificazione di proposte provenienti dalle diverse identità dei territori, facilitata dai rapporti che ogni capoluogo detiene con gli amministratori dei Comuni insiti in quell'area "in cui mettere a fattor comune le esperienze già in essere". "Ho lavorato dall'inizio della legislatura per abbattere gli steccati, superare le logiche da campanile e valorizzare la nostra regione; questo tavolo - ha aggiunto Bini - rappresenta un'importante svolta che dimostra la volontà di pianificare insieme e la consapevolezza che non vince un territorio sugli altri, ma tutti assieme dobbiamo impegnarci a sostenere il comparto e garantire ai turisti delle proposte di grande livello". Le diverse voci degli amministratori hanno evidenziato la volontà di unire le forze a vantaggio del territorio per contribuire, con una programmazione condivisa, a rafforzare la capacità di attrarre turisti con eventi di livello coordinati, in modo da evitare sovrapposizioni a calendario, oltre che ragionare in prospettiva per realizzare eventi comuni. Verrà convocata entro il mese di maggio una conferenza stampa congiunta con tutti i quattro Comuni capoluogo per delineare nel dettaglio l'esito del percorso programmatorio. ARC/LP/pph