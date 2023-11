Turismo: Bini, Forum internazionale Baveno occasione unica confronto

Trieste, 23 nov - "Il turismo è senz'altro una chiave strategica della competitività del Friuli Venezia Giulia e del nostro Paese. Il Forum internazionale di Baveno sarà uno straordinario momento di confronto, dato che saranno presenti tutti i ministri del Governo e gli assessori con la delega al turismo delle Regioni italiane che potranno dialogare con stakeholder e rappresentanti delle più prestigiose imprese del settore. Una due giorni utilissima per fare rete e condividere gli indirizzi di sviluppo da qui ai prossimi anni".Lo afferma l'assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini annunciando la propria partecipazione al primo "Forum internazionale del turismo" in programma il 24 e 25 novembre a Baveno sul Lago maggiore. Un appuntamento organizzato dal Ministero del Turismo per porre l'accento sulle potenzialità e trasversalità di un comparto che rappresenta, direttamente e indirettamente, il 13% del Pil nazionale."Di recente - ha sottolineato Bini - il Friuli Venezia Giulia ha conosciuto una grande crescita in questo ambito; basti pensare che, nei primi nove mesi di quest'anno, abbiamo superato gli 8,5 milioni di presenze. Siamo stati riconosciuti come una meta sicura, accogliente e soprattutto completa, con un'offerta che va dalle montagne al mare e ricca di eventi di qualità. Una proposta che convince anche a livello internazionale visto che nelle ultime stagione abbiamo registrato un aumento costante di turisti stranieri"."Risultati che stiamo raccogliendo grazie a un'attenta pianificazione, investimenti oculati, servizi qualitativamente elevati e idee vincenti. Fra queste - spiega l'esponente della Giunta Fedriga - troviamo certamente il marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia', che ha permesso una promozione integrata dell'offerta turistica e delle nostre eccellenze in ambito alimentare e vitivinicolo"."L'enogastronomia resta uno dei principali canali di promozione del Friuli Venezia Giulia. Secondo un recente studio - ha concluso Bini - produzioni agroalimentari e tradizione culinaria della nostra regione sono infatti i primi fattori di attrazione per i turisti stranieri". ARC/TOF/al