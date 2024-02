Turismo: Bini, FVG si presenta a fuori salone BIT Milano

Tre giorni di eventi a palazzo Giureconsulti per presentare la Regione a giornalisti e operatori Trieste, 2 febbraio 2024 - "Tre giorni di eventi per presentare il Friuli Venezia Giulia al pubblico italiano e internazionale, in quella che - a livello europeo - è ormai riconosciuta come una capitale "trendsetter", in grado cioè di definire mode e tendenze. Per la prima volta la Regione sarà presente a Milano nei giorni che precedono la Bit, la Borsa internazionale del turismo, con incontri, dibattiti e degustazioni a tema "Io sono Friuli Venezia Giulia", attraverso cui dare un assaggio, anche enogastronomico, del viaggio in un territorio unico. Si tratta di un ulteriore tassello del percorso avviato in questi anni per alzare l'asticella della promozione e valorizzare le nostre eccellenze locali". È il commento dell'Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, in relazione alla rassegna "Meet Friuli Venezia Giulia - Fuori Bit 2024 - Storie, incontri, connessioni", che vedrà la Regione, con PromoTurismoFVG, protagonista nella capitale meneghina per la prima volta con un palinsesto organizzato nei giorni che precedono la Bit. La Borsa internazionale del turismo si terrà dal 4 al 6 febbraio all'Allianz Mico - Milano Convention Centre (ex Fiera Milano City). La rassegna "fuorisalone" durerà da oggi a domenica a palazzo Giureconsulti, in piazza Mercanti a Milano, con incontri dedicati a giornalisti, tour operator e al pubblico. Il ricco programma, che vede la collaborazione di Dove-Rcs Media, si è aperto oggi con il partecipato incontro dal tema "Racconti di confine", un talk a più voci per raccontare come le terre di confine siano centri di ricchezza e dialogo tra identità diverse. Presenti all'incontro, moderato dal direttore del mensile Dove e direttore editoriale progetti multimediali Rcs MediaGroup, Simona Tedesco, Toni Capuozzo, giornalista, autore e conduttore televisivo, Alessandro Cattunar, dottore di ricerca in storia contemporanea, e la giornalista e scrittrice Elena Commessatti, oltre all'Associazione culturale Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia Giulia. In programma per tutta la "tre giorni" anche aperitivi ed eventi di degustazione per scoprire le specialità enogastronomiche locali, con anche la presenza del giornalista e conduttore Andro Merkù. Domenica, invece, ci saranno tre incontri per presentare altrettante storie di eccellenze locali. Il primo, dalle 12 alle 12.30, con lo chef Stefano Basello del ristorante 1905-Hotel Là di Moret, che proporrà una cucina fortemente legata all'identità regionale. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 15.30, Giovanni Moro, caporedattore centrale Dove-Rcs Media, intervisterà alcuni sportivi del Friuli Venezia Giulia: Michele Pittacolo, ciclista paralimpico, e la campionessa di scherma Margherita Granbassi, che racconteranno il legame con la terra d'origine e i luoghi del cuore, nonché Consuelo Mangifesta, responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega Pallavolo serie A femminile, che presenterà le finali femminili di Coppa Italia volley in programma a Trieste il 17 e 18 febbraio. Infine, dalle 16.30 alle 17, Giulia Ceirano e Sara Caulfield, content creator e influencer del Dove Social Team, che hanno lavorato al progetto Dove FVG, porteranno la propria testimonianza raccontando le esperienze vissute nel loro viaggio in Friuli Venezia Giulia, accompagnate dal direttore di Dove Manuela Florio e da Fabrizio Nonis, esperto di gastronomia del territorio. "Da domenica 4 a martedì 6 febbraio - annuncia l'Assessore Bini - il Friuli Venezia Giulia sarà quindi presente alla 44. edizione della Bit, il più importante evento fieristico italiano per il mondo del turismo, per promuovere il territorio e le principali novità dell'offerta regionale. Lo stand "Io sono Friuli Venezia Giulia" al padiglione 3 del Milano Convention Centre ospiterà 16 operatori regionali, ognuno dei quali avrà a disposizione una postazione per gli incontri b2b, e un'area dedicata all'enogastronomia". Domenica la fiera sarà aperta al pubblico, mentre lunedì e martedì esclusivamente agli incontri business. ARC/Com/al