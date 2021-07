Turismo: Bini, Giro femminile occasione di promozione del territorio

Cormons, 11 lug - "Oggi abbiamo abbinato il Friuli Venezia Giulia al rosa del Giro ciclistico d'Italia femminile, un'occasione di visibilità e di richiamo verso il nostro territorio ma anche di festa nel segno degli ideali sportivi e della ripartenza: Cormons e tutti i Comuni del Collio, una zona di eccellenza vocata alla viticoltura, si sono rivolti con il loro grande appeal dato dalle molteplici ricchezze a una platea di tifosi sia nazionali che internazionali, anche attraverso i media. Essi, assieme alle atlete e alla carovana rosa hanno potuto conoscere le ricchezze di queste terre, già amate dai protagonisti del turismo lento e da degustatori e gourmet grazie all'impegno di eccellenza di tanti produttori, ora messo a sistema dalla lungimiranza degli amministratori locali. È un evento che assume ancor maggiore significato in una giornata tutta dedicata allo sport come quella odierna: dalla finale del grande tennis con il nostro Matteo Berrettini, che sta scalando una delle vette più ambite del mondo dello sport, alla finale degli europei di Wembley, che stasera attirerà tutti gli italiani e i tifosi degli azzurri davanti agli schermi. La tappa odierna rappresenta a tutti gli effetti un altro segno della ripartenza che si registra, nei fatti, anche nel mondo turistico con dati molto positivi ". Con queste parole, l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, è intervenuto a portare il saluto dell'Amministrazione alla premiazione dell'ultima tappa del 32.o Giro ciclistico femminile, a Cormons, salendo sul palco per la premiazione della vincitrice, l'olandese Anna Van Der Breggen. Presenti il sindaco di Cormons Roberto Felcaro e altri sindaci del Collio. L'assessore ha infine ringraziato il patron delle tappe friulane del Giro Rosa, Enzo Cainero, che quest'anno ha portato, oltre alle tre tappe del Giro d'Italia maschile anche tre tappe di una corsa come quella rosa, altrettanto attrattiva e di richiamo. ARC/CM/pph