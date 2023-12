Turismo: Bini, Gorizia sempre più attrattiva, presenze su dell'11%

L'assessore all'inaugurazione in Piazza Vittoria dell'albero da 16 metri Gorizia, 14 dic - "Con l'accensione dell'albero nel cuore di Gorizia diamo ufficialmente il via agli eventi per il Natale: nei primi dieci mesi dell'anno il capoluogo isontino ha visto crescere le presenze del 10,9%, con un vero e proprio record di stranieri (+22,3%) rispetto al già lusinghiero risultato del 2022 e le iniziative organizzate dal Comune saranno sicuramente motivo di ulteriore attrazione, anche per i visitatori provenienti da oltre confine, e gioveranno anche al commercio locale". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, a margine dell'accensione delle luci dell'albero di Natale da sedici metri e della videoinstallazione sulla chiesa di sant'Ignazio, eventi a cui ha partecipato con il sindaco Rodolfo Ziberna in piazza Vittoria nell'ambito delle iniziative dedicate al "Dicembre goriziano". "Un plauso al Comune per la stretta sinergia con Regione e Associazioni dì categoria. È questo spirito di squadra che ha permesso di produrre un ricco palinsesto, riportando a Gorizia le casette di Natale. Queste iniziative sono importanti non solo per le attività locali, ma anche perché trasmettono il senso di comunità e permettono di condividere le tradizioni del Natale" ha aggiunto Bini. Il maxi cartellone di eventi messo a punto dal Comune di Gorizia con il sostegno e la collaborazione della Regione, della Camera di commercio Venezia Giulia, dell'Apt, della Pro Loco di Gorizia, del Gect, della Confcommercio di Gorizia, accompagna la città nel periodo delle feste natalizie prevede più di 70 gli appuntamenti fino all'Epifania. Sempre da oggi in piazza Vittoria, inizio ore 18.30, e fino a domenica 7 gennaio, andrà in scena "Il racconto spettacolare" inedito cortometraggio tra arte, intelligenza artificiale e racconto immersivo adatto a tutte le età, con video mapping e intelligenza artificiale: spettacolo ogni giorno alle 17, 18.30, 20 e 21.30. Sabato 16 dicembre per la prima volta in piazza Municipio sarà proposto in sinergia con GECT l'evento Go! City Light: la facciata del comune sarà illuminata da proiezioni di visual art, con l'accompagnamento di musica e dj. Inoltre l'artista Stefano Comelli realizzerà una scultura di ghiaccio (ore 17.00). In programma alle 15.30 anche la seconda Camminata natalizia, una camminata a passo libero su un percorso di strade asfaltate di 5 km nel centro cittadino, a cura dell'Associazione Marciatori Gorizia. Domenica 17 dicembre dalle 15 e le 18 tra via Garibaldi e Corso Verdi si terrà il Natale in Cosplay, con giochi di spade laser, truccabimbi alla presenza di Babbo Natale e personaggi Disney. Sempre domenica, tra le 10.30 e le 12.30, in via Rastello attesi in Borgo Castello i "Piccoli Intagliatori" laboratorio per bambini sulla lavorazione e intaglio del legno, a cura di Smilevents. Attesa nei prossimi giorni anche la grande novità di questa edizione del Dicembre Goriziano con il trenino transfrontaliero che da venerdì 22 a domenica 24 dicembre unirà Gorizia e Nova Gorica e su cui si potrà viaggiare gratuitamente. Il 31 dicembre si terrà la festa di Capodanno in piazza Vittoria, con musica e intrattenimento e lo spettacolo di fuochi d'artificio che illuminerà il cielo sopra il Castello. ARC/EP/gg