Turismo: Bini, Io Sono Fvg approda alla Barcolana a terra e in mare

L'assessore è stato a bordo dell'imbarcazione allestita con il brand della promozione turistica Trieste, 6 ott - "La promozione del Friuli Venezia Giulia approda alla Barcolana non solo con lo stand allestito in piazza dell'Unità d'Italia ma anche con un veliero brandizzato 'Io Sono Friuli Venezia Giulia", realizzato da un'eccellenza della nostra regione: i cantieri navali Solaris. La regata più affollata del mondo è infatti una vetrina imperdibile per far conoscere la nostra regione e i suoi prodotti in tutto il globo". Lo ha detto a Trieste l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini a bordo dell'imbarcazione, che in accoppiata con l'area 'Hospitality Barcolana Io Sono Friuli Venezia Giulia' sarà il fulcro degli eventi promozionali messi in campo da PromoTurismoFVG nell'ambito della 55esima edizione della Barcolana. Donando ad alcuni degli equipaggi che parteciperanno alla regata i prodotti a marchio 'Io Sono Friuli Venezia Giulia', l'assessore ha sottolineato che "ogni anno la Barcolana attira a Trieste centinaia di migliaia di persone e fa conoscere il nostro territorio un po' ovunque e quindi la presenza della Regione, attraverso PromoTurismoFVG, non può che essere centrale. Quest'anno abbiamo voluto investire sia nello stand i oltre 300 metri quadrati proprio al centro del villaggio Barcolana sia sulla presenza del nostro brand distintivo in mare e sono stati calendarizzati numerosi eventi all'interno di un programma a tutto tondo che spazia dalla cultura all'enogastronomia al turismo allo sport, dedicando attenzione anche al contatto con tour operator e operatori specializzati del settore turistico". L'assessore ha quindi visitato il Villaggio Barcolana e ha partecipato, assieme al sindaco Anna Maria Cisint al taglio del nastro dello stand istituzionale del Comune di Monfalcone allestito sulle Rive cittadine complimentandosi con l'Amministrazione comunale "per aver trasformato quella che per tutti era la città dei cantieri in un importante polo turistico regionale, capace di coniugare l'offerta del mare con eventi e iniziative culturali. Il tutto grazie a un'attenta attività di promozione supportata anche dalla Regione". ARC/MA/pph